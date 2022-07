Derfor bestiller hun tøjet alt for småt

Sanne Troelsgaard har et helt særligt forhold til sit tøj, når hun er på en fodboldbane

Med sine 166 landskampe er der ingen af holdkammeraterne på landsholdet, der når Sanne Troelsgaard til sokkeholderne.

Men helt bogstaveligt skiller den 33-årige midtbanespiller sig også kraftigt ud, hvad angår beklædningen på banen.

Som den opmærksomme læser måske har lagt mærke til, er ærmerne altid smøget helt op til lige under skuldrene, sokkerne trukket op over knæene - ja selv shortsene er som oftest foldet op.

Sanne Troelsgaard under kampen mod Brasilien i Parken, hvor alt er enten trukket eller smøget op. Foto: Lars Poulsen

Og hvorfor nu det?

- Når jeg træner og spiller, så skal mit tøj sidde tæt, forklarer Sanne Troelsgaard forud for landsholdets træning i London.

- Det er der, jeg bedst tuner ind i forhold til at præstere. Jeg kan nærmest få tics af at se de andre løbe rundt med store t-shirts og store shorts, siger hun.

Sanne Troelsgaard og Sofie Svava under en træning i Helsingør. Foto: Lars Poulsen

Alle kvinder i shorts i Helsingør for et par uger siden. Undtagen Sanne Troelsgaard. Foto: Lars Poulsen

Som billederne viser, træner hun ofte i både lange bukser og trøjer. Det gjorde hun også i London tirsdag formiddag, selvom termometret for længst havde rundet 20 grader.

- De andre kigger lidt på mig, når jeg har meget tøj på - især når solen skinner. Men det er sådan, jeg føler, jeg præsterer. Og så tror jeg også, jeg kan løbe lidt hurtigere, når mit tøj sidder tæt, så der er også lidt med vindmodstand.

- Så det må simpelthen ikke sidde løst?

- Nej! Det må ikke sidde løst. Det må det ikke.

- Bestiller du ligefrem tøjet for småt?

- Ja, det gør jeg vist. De andre er lidt trætte af, at jeg render rundt i en ekstra small, når jeg burde være en medium. Men jeg har sagt, at de godt kan lide at kigge på min krop, og det får de lov til, griner hun.

Foto: Lars Poulsen

En smule overtro

I testkampen mod Brasilien i Parken var alt, som det plejer fra kampens start, men til anden halvleg kom Sanne Troelsgaard pludselig ud med lange ærmer.

- Der var faktisk en mening med det mod Brasilien. Jeg havde kun en t-shirt med, og det var varmt i Parken. Det erkender jeg gerne, forklarer hun om rekordkampen, hvor hun flere gange måtte kæmpe med tårerne.

Hun megiver, at der også er en smule overtro forbundet med måden, hun klæder sig på, når hun skal på banen.

- Det er der helt sikkert. Jeg har da også nogle ritualer. Jeg gør de samme ting inden træning, men bestemt også inden kamp. Jeg tror, alle sportsudøvere har nogle forskellige ritualer.

Danmark spiller første kamp ved EM fredag mod Tyskland, og Sanne Troelsgaard kæmper med FC Nordsjællands 19-årige Kathrine Kühl om en af to centrale midtbanepladser. Den anden plads sidder Juventus' Sofie Junge sikkert på.

- Det er klart, der er stor konkurrence. Det ved vi jo, når man er på et landshold, og især nu hvor Kühl også er kommet ind. Hun er lidt en anden spillertype, end jeg er. Men jeg har bare fokus på at træne godt, og så er det op til trænerteamet, siger Sanne Troelsgaard.

