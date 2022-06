Derfor er Cornelius så skarp

Det er ændrede træningsvaner efter skiftet til tyrkiske Trabzonspor sidste sommer, der har dannet grundlag for, at landsholdsangriberen Andreas Cornelius i øjeblikket er i sit livs form både fysisk og foran mål.

Det fortæller den kropsstærke angriber, efter at han fredag aften blev Danmarks store helt ved at score begge mål, da Danmark vendte 0-1 til 2-1 ude over Frankrigs verdensmestre i Nations League-gruppespillet.

- Jeg har haft en masse små skader tidligere i karrieren, jeg er hele tiden blevet sat tilbage, men nu kan man se, hvad det betyder, når jeg er helt frisk.

- Der bliver passet godt på mig i Trabzonspor. De doserer mig rigtigt, jeg træner ikke særlig meget, men jeg spiller alle kampene. Det er den bedste måde for mig at holde mig fit og skarp på - jeg skal træne lidt og spille meget.

- Jeg bruger mere tid i styrkerummet, end jeg gør på banen. Jeg er ikke meget på banen i løbet af ugen. Jeg varmer op med at spille kant og er med i nogle taktiske øvelser, og så går jeg ind i styrkerummet.

- Vi har spillet rigtig mange kampe, så jeg har været i god form og har ikke haft behov for at træne hårdt. Det har de lynhurtigt afkodet i Tyrkiet, og derfor har det været et rigtig godt år for mig, siger Cornelius.

Han fortæller, at der også blev taget særlige hensyn til hans træningsmængde i FC København, mens han i løbet af sin skadesplagede tid i italiensk fodbold måtte hyppigere på træningsbanen.

- I Italien er der en anden træningskultur. Der tror man meget på, at man skal træne hårdt for at kunne spille hårdt, siger Cornelius.

Landsholdskollega og tidligere FCK-kollega Thomas Delaney kan også mærke, at hans mangeårige ven nu er i en bedre fodboldforfatning.

- Den helt store nøgle bag hans præstation mod Frankrig er, at han ikke døjer med skader. Det har altid været hans problem, at hans baglår har været lige ved at sprænge, men det ser ud som om, at han har fået styr på det, siger Delaney.

I fredagens sejr på Stade de France blev Cornelius skiftet ind i stedet for en anonym Kasper Dolberg efter en time, da Danmark var bagud 0-1. Cornelius skulle bruge under ti minutter på banen for at komme på måltavlen.

Udligningen flugtede han i mål efter en sublim aflevering fra Pierre-Emile Højbjerg.

Sejrsmålet scorede Cornelius i det 88. minut, da han egentlig var blevet presset ud i en spids vinkel, men alligevel svingede benet igennem og tordnede bolden i nettaget.

- Jeg var ude af balance, og jeg kunne ikke se, at den gik ind. Men jeg kunne høre det, siger Cornelius.

- Det er kæmpe stort for mig, at vi vinder, og jeg scorer to mål mod sådan en kæmpe modstander. Det er lidt en kulmination på en rigtig god sæson for mig, og jeg er rigtig glad for, at jeg har kunnet overføre det til landsholdet, hvor der er ikke er nogen tvivl om, at jeg ikke har stået forrest.

Næste opgave for Cornelius og resten af landsholdet er mandag aften på udebane mod Østrig.

