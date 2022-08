Derfor er hun ikke med

Nadia Nadim er ikke udtaget til VM-kvalifikationskampen mod Montenegro, og det har intet at gøre med hendes præstationer under EM eller VM-ambassadørskabet, slår landstræner Lars Søndergaard fast

22 spillere er udtaget til kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Montenegro 1. september, men Nadia Nadims navn er ikke på listen.

Landstræner Lars Søndergaard har efter aftale med angriberen udeladt hende, så hun kan fokusere 100 procent på at komme helt tilbage efter sin langvarige skade, som hun stadig døjede lidt med under EM.

- Aftalen er, at hun sidder over den her gang, så kan hun komme tilbage på et fysisk højt niveau. Hun har derfor fået lov til at blive i USA, og derfor skal hun ikke bruge en masse tid på at komme frem og tilbage for en relativt kort samling.

- Det ville ikke være optimalt for hende, siger Søndergaard til Ekstra Bladet.

- Så det har intet at gøre med hendes præstationer under EM?

- Nej, absolut ikke. Hun spillede en god slutrunde, og hun viste, at hun kan være en leder på banen.

- Og heller ikke hendes ambassadørrolle til VM i Qatar?

- Nej, det har heller ikke noget med det at gøre. Det her var min beslutning, og det var en praktisk en af slagsen.

Så brutal er Saudi-Arabiens blodprins

Foto: Lars Poulsen

Den 34-årige Racing Louisville-spiller er blevet udsat for hård kritik for sit ambassadørskab for VM i Qatar på grund af diktaturstatens lemfældige omgang med menneskerettigheder.

Af den årsag spærrede flere øjnene op, da det kom frem, at hun var en del af EM-truppen.

Heller ikke Rikke Marie Madsen er udtaget til landsholdets næste samling.

Søndergaard har dog udtaget en mulig debutant i form af Amalie Vangsgaard.

Danmark er klar til næste års VM-slutrunde med maksimumpoint i gruppe E, og landsholdet kan gøre rent bord ved at slå Montenegro i den sidste kamp.

