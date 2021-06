Derfor fik Oliver IKKE en seddel

120 minutters drama, og så endte det med 2-2 og efterfølgende straffespark. Umiddelbart fint for Danmark, der i OB's Oliver Christensen har lidt af en ekspert.

I Transfermarkts opgørelse stod han noteret for otte redninger og ni indkasseret, hvilket må siges at være fremragende - især når den tyske modpart, Finn Dahmen, kun havde tre redninger og 17 indkasserede mål i disciplinen.

Alligevel gik det galt.

'Gribben fra Kerteminde' reddede én og slap seks ind i straffesparkskonkurrencen, der sendte Danmark ud i mørket efter at have haft billetten til U21-EM's semifinale i hånden.

Inden afrejse havde landstræner Albert Capellas fortalt, at de ville træne og studere straffesparksdisciplinen. Han forsikrede om, at de ikke kunne have været bedre forberedt, end de var.

- Hør her, først må vi virkelig komplimentere alle de spillere, der gerne ville sparke. Kun spillere med mod kan brænde, og jeg foretrækker spillere med mod, siger spanieren til Ekstra Bladet.

- To unge spillere brændte desværre, men de vandt endnu større respekt fra mig, siger han og refererer til Victor Kristiansen og Wahid Faghir, der ikke scorede.

Foto: Emil Agerskov

Man så ikke den klassiske seddel til målmanden. Hvordan var han forbedret?

- Han var forberedt som de andre spillere. Han har studeret, hvordan tyskerne sparker straffe, og så er der den mentale del. Han havde lavet sin forberedelse, og han er meget god til at tage straffespark.

- Han tog et, og nogle gange er det nok. Vi kan ikke klage over ham. Nogle gange er det et lotteri, og vi gjorde, hvad vi kunne. Men forskellen på succes og fiasko er meget lille.

Sådan tabte Danmark på straffe Danmark-Tyskland (5-6). Isaksen scorer Burkardt brænder Holse scorer Maier scorer Faghir brænder Mai scorer Hjulmand scorer Schlotterbeck scorer Nelsson scorer Nmecha scorer Nartey scorer Pieper scorer Kristiansen brænder Jaeckel scorer Vis mere Vis mindre

Kaptajn Victor Nelsson scorede selv på straffe i den forlængede spilletid og også i straffesparkskonkurrencen. Han kunne dog se, at hans unge FCK-kammerat Kristiansen, der lige er kommet med på U21-landsholdet, brændte danskernes sidste spark.

Den gjorde ondt, men Nelsson prøvede at samle ham op.

- Man giver ham et klap på skulderen. jeg har kendt Victor gennem længere tid, og han er en stærk knægt. Han skal videre, og det kommer han også.

Da landstræneren havde sagt sine ord til de skuffede spillere i omklædningsrummet, krammede holdet for at sige tak for indsatsen til hinanden. Nelsson ville skjule sin egen gennemtrængende følelse.

- Det er super ærgerligt.