Derfor håber vi på Rusland i dag

At tale om et varmt, næsten kærligt forhold til Finland efter lørdagens dramatiske fodboldkamp i Parken må siges at være yderst komplekst.

For Teemu Pukki og co. var på den ene side de effektive, ja uhyggeligt effektive, modstandere, der kynisk udnyttede én chance over 90 minutter til at besejre et mildest talt groggy dansk hold, der havde haft 23 forsøg undervejs.

Men på den anden side var Finland meget sympatisk på både bane og tribuner i forbindelse med Christian Eriksens forfærdelige kollaps.

Og derfor er det vanskeligt ikke at tage deres parti, når de onsdag eftermiddag møder Rusland i Skt. Petersborg.

Men vi holder altså med Rusland. Det bliver vi simpelthen nødt til.

Af sportslige grunde.

Herunder forklarer vi hvorfor.

Præmissen er dog, at Danmark er underdog i torsdagens kamp mod de belgiske storfavoritter.

Finland vinder

Joel Pohjanpalo jubler over sin scoring i Parken. Foto: Lars Poulsen

Av, ikke godt!

Tre finske point sender finnerne videre med foreløbig seks point, og gør dem tilmed et frækt og sensationelt bud på en gruppevinder.

Samtidig efterlader det Danmark og Rusland i en hæsblæsende gyser om tredjepladsen, hvis Danmark skulle tabe til belgierne torsdag.

Danmark og Rusland vil i så fald højest kunne nå tre point, mens Belgien og Finland er på seks. Og tre point er ingen garanti for videre færd i turneringen.

Uafgjort

Artem Dzyuba i nærkamp med Dedryck Boyata. Foto: Anton Vaganov/Reuters/Ritzau Scanpix

Sgu ikke meget bedre end finsk sejr.

Finnerne er så godt som sikre på at gå videre med foreløbig fire point. I teorien kan Danmark og Belgien begge overhale Finland, men det er meget usandsynligt, at fire point ikke skulle være nok som treer til at kvalificere sig til 1/8-finalerne.

I de tre VM-slutrunder (1986-1994) og den ene EM-slutrunde (2016), hvor treer-regnskabet har været brugt tidligere, er det endnu ikke sket, at en sejr og en uafgjort ikke har været nok.

Danmark kan selvfølgelig bare vinde sine sidste to kampe, og så er der ingen ko på isen. Men det kræver altså også minimum fire point i de to kampe for Hjulmands tropper, hvis de dermed skal være sikre på videre avancement.

Rusland vinder

Denis Cheryshev under kampen mod Belgien lørdag. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix

Dét kan vi lide!

For så kan alt ske i sidste runde, og Danmark står med særdeles gode muligheder for at nappe andenpladsen i gruppen - forudsat at de rød-hvide ikke får ALT for store stryg af Belgien torsdag.

Taber Danmark til Belgien, mens Rusland slår Finland onsdag, er det meget sandsynligt, at de tre lande ligger á point efter sidste kamp.

Så skal der ske det, at Finland taber til Belgien, mens Danmark slår Rusland. Og så er det de indbyrdes opgør, der afgør, hvem der bliver toer.

Men lad os da for søren bare selv baske Belgien og siden Rusland, så kan vi droppe alle spekulationer...!