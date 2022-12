Derfor kollapsede Danmark under VM

Én sidsteplads og ét sølle point.

Ingen savnede Danmark, efter de blev sparket ud af VM-slutrunden efter den historisk dårligste præstation nogensinde ved en slutrunde siden debuten i 1984.

Det var skuffende, det var pinligt, og det var ydmygende.

Men det var også overraskende, at Kasper Hjulmands tropper kollapsede i sådan en grad efter EM-semifinalen året før.

En optur, der igen gav troen og forventningen om, at Danmark var en del af de bedste. I selskab med de største.

Tiendepladsen på verdensranglisten bekræftede også den tese. Men Danmark kunne ikke leve op til de forventninger, som var en naturlig konsekvens af de meldinger, der kom fra den danske lejr, hvor Kasper Hjulmand og Simon Kjær ved enhver lejlighed fortalte, at Danmark var rejst til VM i forsøget på at vinde noget.

Danmark vandt hverken respekt eller anerkendelse.

Ekstra Bladet været i kontakt med DBU's fodbolddirektør, Peter Møller. Han skriver i en sms, at han ikke for nuværende har noget at tilføje om VM-slutrunden.

Her ser vi i stedet på fem årsager til, hvorfor Danmark fuldstændig faldt sammen og blev en af slutrundens absolut største skuffelser:

Thomas Delaney og Simon Kjær er to af landsholdets ledere, som Danmark manglede til at gå forrest og piske holdkammeraterne frem. Foto: Lars Poulsen.

1. Et hold uden ledere

Det er lederne, der skaber et fodboldhold. Det er også lederne, der gør holdet bedre end summen af 11 spillere på banen. Men sådan var det ikke for Danmark under VM.

Det blev katastrofalt på den front, at anfører Simon Kjær blev skadet og ikke kunne spille de to sidste kampe. Hans tilstedeværelse har enorm betydning for Danmark, fordi det er et landshold med mange introverte typer. Mange spillere, der ikke siger meget, og derved er fødte ledere på banen.

Det fik i den forbindelse også alvorlig betydning, at Thomas Delaney blev skadet mod Tunesien og ikke kom mere i kamp. Han hører afgjort til blandt holdets vigtigste ledere.

Det mest tydelige eksempel på manglen af lederskab var kampen mod Australien. Da Danmark kom bagud, var der ingen, der samlede holdet. Ingen, der tog ansvar. Ingen, der forsøgte at ruske op i holdkammeraterne. Alle sejlede deres egen sø.

Danmark var i store dele af VM et hold uden ledere på banen.

Specielt Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius og Kasper Dolberg var uden selvtillid og i manglende kampform, da de kom til VM. Foto: Lars Poulsen.

2. Alt for mange ude af kampform

Yussuf Poulsen, Jonas Wind, Christian Nørgaard, Kasper Dolberg, Andreas Cornelius og Mikkel Damsgaard kom til VM uden at være i kampform.

Det blev et alvorligt handicap for Danmark.

Situationen hos Yussuf Poulsen og Jonas Wind var åbenbart så kritisk, at de ikke var i stand til at komme på banen. De blev i hvert fald siddende, da Danmark havde brug for mål mod Australien, og ingen af dem kom i kamp.

Christian Nørgaard kunne have været en vigtig brik i Delaneys fravær, men han var heller ikke på sit normale niveau. Kritisk var det også, at Mikkel Damsgaard var milevidt fra den form, han viste for halvandet år siden under EM.

Kasper Dolberg havde blot spillet 20 procent af tiden i Sevillia i efteråret, før han stillede op til VM, hvor han slet ikke ramte niveauet. Foto: Lars Poulsen.

3. Angribere blottet for selvtillid

Kasper Hjulmand stillede med tre forskellige spidsangribere i de tre gruppekampe. Et klart bevis på, at landstræneren også var i vildrede om, hvem han ville spille med.

Hverken Kasper Dolberg, Andreas Cornelius eller Martin Braithwaite greb chancen. For ingen af dem var sprængfyldt med selvtillid.

Samtidig skabte Danmark kun én stor chance i åbent spille i tre kampe - Andreas Cornelius' afbrænder mod Tunesien.

Danmark kom til VM med angribere uden selvtillid og uden koldblodighed foran målet. Det blev udslagsgivende.

Pierre Emile Højbjerg var helt ved siden af sig selv ved VM. Foto: Lars Poulsen

4. Eriksen og Højbjerg helt ved siden af sig selv

Christian Eriksen og Pierre-Emile Højbjerg er to af de bærende spillere på landsholdet, men de viste ikke de lederegenskaber på banen, som man med rette havde forventninger til.

Højbjerg virkede mentalt træt. Han havde slet ikke det overskud, den vindervilje, vi har set så mange gange før. Han sled med at finde rytmen og få sit spil til at fungere. Det blev aldrig godt.

Eriksen blev på intet tidspunkt den afgørende spiller, fordi han slet ikke ramte det niveau, han ellers har vist tidligere på året efter sit comeback.

Simon Kjær spillede med One-Love anførerbindet i september mod Kroatien. Til VM kunne de ikke få svar på, om de måtte bruge det. De kom til at bruge enorm energi på at tale om One-Love anførerbindet. Foto: Lars Poulsen.

5. Fokus på det 'forkerte'

One-Love-anførerbind, menneskerettigheder, VM-værtskab til Qatar og mange andre emner, der ikke handlede om spillet på banen, blev et fokuspunkt for både spillerne, men i særdeleshed for Kasper Hjulmand.

Og det stod på i hele den første uge. Efter den første kamp mod Tunesien smeltede Hjulmand sammen med følgende citat: 'Lige nu er jeg ikke sikker på, at jeg er en del af noget, jeg bryder mig om.'