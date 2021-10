Derfor må DBU censurere Qatar-kritik

Ekspert Sten Schaumburg-Müller vurderer, at DBU er i sin gode ret til at fjerne Qatar-kritiske statements i Parken

Dansk Boldspil Union (DBU) valgte efter tirsdagens landsholdssejr øver Østrig at censurere en dansk fan, som var mødt op i Parken med et Qatar-kritisk banner.

Den danske fan, Daniel Niebuhr, blev af sikkerhedspersonalet i Parken bedt om at pakke sit protestbanner, hvorpå der stod ’Boycott Qatar 2022’, sammen eller forlade stedet.

Selv om den form for censur ikke hører hjemme i mange danskeres øjne, så valgte DBU at se stort på ytringsfriheden for at please Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) og samtidig undgå at få en bøde af FIFA, der sjældent ser med milde øjne på kritik fra nogen sider...

DBU har dog lovhjemmel til at censurere Qatar-kritikken og gemme sig bag undskyldningen om 'et politisk statement'.

Det mener Sten Schaumburg-Müller, som er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

- Det er en interessant sag, fordi DBU går ind og begrænser ytringsfriheden. Men, som jeg forstår det, så går DBU ind og lejer Parken for en aften, og der ligger så nogle reglementer fra både FIFA og måske Parken selv, som DBU skal overholde, siger Sten Schaumburg-Müller til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Der kan altså stilles nogle betingelser til dem, der er ansvarlige for at afholde arrangementet. De regler skal overholdes, så længe det er inden for lovens grænser og rimelighedens grænser.

Sten Schaumburg-Müller mener, at DBU har loven på sin side, når man beder en fan om at pakke et Qatar-kritisk flag sammen. Arkivfoto: Anthon Unger

DBU har bekræftet hændelsesforløbet omkring banneret og har forklaret handlingen med, at det Qatar-kritiske banner overtrådte en regel hos FIFA, om at man ikke må have politiske budskaber på bannere og flag til kampene.

- Så er det underordnet, om der står boykot Qatar eller boykot Israel, Sverige, England eller noget, der ligger tættere på os, siger Jakob Høyer til Ritzau.

Det er netop her, DBU kan have fat i den lange ende, mener Sten Schaumburg-Müller.

- Det lyder til at være inden for den ramme, som DBU kan handle inden for. Hvis sikkerhedspersonalet vurderer, at der har været et politisk budskab, så kan man bede vedkommende om at pakke sammen og forlade stedet.

- Det svarer lidt til, at det er lovligt at have dresscode på diskoteker, at man ikke må fotografere i en svømmehal eller at man ikke må have sin hund med på biblioteket, medmindre man er blind, siger Sten Schaumburg-Müller.

Opbakningen til det danske fodboldlandshold er stor. Det er opbakningen til et VM i Qatar ikke. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Men hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at sætte op af regler?

- Det er ret klart, at så længe kravene er indenfor lovens grænser og rimelighedens grænser, så er det acceptabelt. Men du må f.eks. ikke diskriminere og nægte at modtage homoseksuelle eller muslimer til fodboldkampe i Parken, men du må gerne sige, at fansene ikke må kaste med øl.

- Men er det ikke imod loven at indskrænke ytringsfriheden?

- Nej, ikke på denne måde. DBU har indgået en aftale med en udbyder, hvor der er nogle regler, som skal overholdes. Jeg kan for eksempel have lyst til at få bragt et debatindlæg i Ekstra Bladet, men det kan I jo pænt takke nej til, hvis I ikke vil stå inde for indholdet af mit indlæg.

