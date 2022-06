Derfor måtte TV 2-journalist haste hjem

Et kort telefonopkald, og væk var han.

Torsdag morgen var det meningen, TV 2's fodboldreporter Jon Pagh skulle flyve til Paris med den øvrige danske presse, der dækker landsholdet i fodbold.

Alt gik egentlig efter planen, men kort før start i Kastrup, blev han ringet op, førte en kort samtale og forlod derpå flyet i al hast.

Årsagen er hans søn, der måtte hasteindlægges.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er desværre kulminationen på et langt og svært forløb, der startede for over to uger siden. Han fik et voldsomt knoglebrud i armen, som han først var indlagt i fem dage med og fik aflyst operationer og blev dårligere og svagere af det, fortæller Jon Pagh.

En operation i fuld narkose fulgte, men det viste sig, at operationen ikke havde været vellykket, hvorfor han måtte under kniven igen, hvilket var en større og mere kompliceret operation.

Totalt nedslidt

Han fik det dog ikke meget bedre. Tværtimod faktisk, og da Jon blev ringet op af sin ekskone torsdag morgen i lufthavnen, var det fordi sønnen havde fået det endnu værre.

- Jeg ringede til hospitalet, mens jeg var på vej i flyet, og forklarede hans symptomer. De afbrød mig, for han skulle indlægges akut, fortæller Jon Pagh om årsagen til, han omgående måtte forlade flyet og droppe turen.

Den tiårige dreng blev igen opereret og er fredag ved godt mod, selvom han, som faderen beskriver, stadig 'er noget dvask i det'.

- Vi andre er totalt nedslidte. Den anden operation var frygtelig at skulle igennem, og så skal han desværre opereres igen inden for et halvt år, fortæller Jon Pagh.

Hans søn er dog så frisk nu, at Jon satser på at støde til TV 2 Sportens landsholds-team lørdag i Wien forud for Nations League-kampen mandag.

