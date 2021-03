Derfor røg trøjerne af så hurtigt

Det danske landshold viste søndag en markering mod de kritisable forhold i Qatar ved at have en t-shirt på med teksten 'football supports change' (fodbold støtter forandringer, red.).

Markeringen har efterfølgende fået kritik fra Danske Fodboldfans' organisation, der kalder det for 'en ommer' og undrer sig bl.a. over, at spillerne ikke havde t-shirten på under nationalmelodien, så den tydelig kunne ses på tv.

Danske fans stiktossede: 'En ommer!'

- Hvorfor havde spillerne ikke sine t-shirts med markeringen på under nationalmelodien?

- Spillerne markerede inden nationalmelodien. Der er kørt holdbilleder rundt på alle medier af den markering, der var inden. Det var sådan, vi har valgt at gøre det, siger DBU-direktør, Jakob Jensen, til Ekstra Bladet.

- Hvis vi nu leger, at vi havde taget den på under nationalmelodien, så havde der helt sikkert været en stor debat i dag om, at det var vel nok uklogt, at man for første gang i dansk landsholdshistorie havde en anden trøje på end landsholdstrøjen under nationalmelodien.

Spillerne havde en t-shirt med et budskab på under holdfotoet, men ikke under nationalmelodien. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Hvorfor var DBU-logoet ikke på t-shirtsene?

- Det var en koordineret aktion med Holland, som heller ikke havde KNVB (Hollands fodboldforbund, red.) på deres trøjer, og i det hele taget forventer vi, at det nok er den måde, det kommer til at gå rundt på - også med andre forbund senere.

- Det ligger der ikke noget som helst i. Betyder det, at DBU og spillerne ikke står sammen om det her? Overhovedet ikke. Vi står skulder ved skulder i den her aktion.

Jakob Jensen, direktør i DBU, vil ikke svare på, om DBU har foreslået FIFA at rykke VM. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

- Du siger til TV 2 , at du tror, at 'mange af dem, der kritiserer os, ikke ved, hvor meget vi faktisk gør i det lange træk for at skabe forandringer'. Hvad er det konkret, I gør, i lange træk for at skabe forandringer?

- Det udsagn hviler på, at jeg hele morgenen er blevet mødt af spørgsmålet: 'det er jo kun en trøje. Er en trøje nok?'. En trøje er rigtig vigtig, især hvis flere står sammen om den.

- Det, vi gør, for at skabe forandringer er startet for år tilbage med at rejse til Qatar sammen med fagbevægelsen, sammen med vores nordiske søsterorganisationer.

- Rejse en kritik dernede, mødes med migrantarbejdere, gøre os klogere via Amnesty. Rejse kritik overfor FIFA, vi har holdt høringer i DBU-regi. Vi har gang i mange forskellige ting for at påpege, at det er uacceptabelt, hvad der foregår derned.

DBU's direktør svarer på kritik fra fans om landsholdets Qatar-markering. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Men er I for dårlige til at fortælle, hvad I gør, siden du også siger, at mange fans faktisk ikke ved, hvor meget I gør?

- Det ved jeg ikke, men jeg vil meget gerne mødes med vores fans og forklare dem det. Det vil jeg glæde mig til, og de kan også regne med at blive inviteret til DBU.

- Om vi har været for dårlige til at fortælle det, ved jeg ikke. Nu siger jeg noget lidt kontroversielt. Det kan også være, at pressen ikke er så optaget af at dække det lange, seje træk, men mest interesserer sig for det, når spillerne går med.

- Har I i DBU foreslået FIFA at rykke VM til et andet land, hvis forholdene i Qatar ikke bliver forbedret?

- Vi har diskuteret mange forskellige ting med FIFA. Hvad der konkret er på bordet, når vi taler sammen, det vil jeg ikke løfte sløret for her. Men jeg tror ikke, FIFA er i tvivl om, at vi har rejst en hård kritik af, at VM skal være i Qatar.

- Så I har ikke foreslået det eller hvordan?

- Jeg vil ikke referere, hvad vi har og ikke har foreslået overfor FIFA, siger Jakob Jensen.

