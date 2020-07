Derfor skifter dansk bomber til Berlusconis klub

I går blev landsholdsangriberen Christian Gytkjærs skifte til italiensk fodbold en realitet.

Destinationen er AC Monza, der er ejet af den tidligere ministerpræsident Silvio Berlusconi, og som for nylig sikrede sig oprykning til den næstbedste italienske række, Serie B, på overbevisende manér.

Et skifte, der jubles over i Gytkjær-lejren.

- Christian glæder sig til projektet, fortæller Gytkjærs agent Michael Johansen til Ekstra Bladet.

- De har været på i lang tid og er kommet med et rigtig fornuftigt bud, uddyber Johansen og understreger selv, at han i den forbindelse ikke kan komme ind på et konkret beløb.

Christian Gytkjær blev torsdag præsenteret i sin nye, italienske klub, efter han onsdag blev bekræftet som ny spiller der. Foto: AC Monza

Ambitiøst projekt

Det er særligt det ambitiøse projekt, der har fået 30-årige Gytkjær med på vognen.

- Ambitionen er jo, at der skal sikres oprykning til Serie A. Det er planen, og det lægger de ikke skjul på. Der skal dog hentes nogle spillere, mener Michael Johansen.

Monza rykkede da også op til Serie B på særdeles overbevisende manér, da de med 16 point ned til nummer to toppede landets tredje bedste række denne sæson.

Tager man et blik på topscorerlisten i sæsonen, skal man dog et stykke ned af listen for at finde en Monza-spiller, hvorfor en målfarlig angriber som Gytkjær lader til at være en oplagt prioritering at hente ind.

Dany Mota, som har været lånt fra Juventus, blev topscorer i klubben med sine ni mål hele sæsonen.

Klubben har oprustet lidt i forvejen, blandt andet med tilgangen af veteranen Gabriel Paletta, der har spillet tre landskampe for Italien, og som har en fortid i blandt andet AC Milan og Liverpool.

Desuden har klubben banket 30 millioner kroner af sted for Parmas José Machin, som før Parma har været i blandt andet Roma.

Foto: AC Monza

Masser af muligheder

At det lige skulle være Monza, der skulle blive den nye adresse, var ikke nødvendigvis givet på forhånd, selvom klubben har været interesseret længe.

- Christian havde masser af muligheder, han kunne vælge imellem, fortæller Michael Johansen.

- I sidste uge så Monza ham i kamp med sportsdirektør og det hele, så de er godt underrettede om, hvem han er. Og så lød det her jo interessant, uddyber han.

Et spørgsmål, der melder sig, er, hvorvidt et sådan skifte skal forbedre chancerne på Kasper Hjulmands landshold.

Tidligere har landstræneren udtalt, at han vil have spillere på internationalt niveau, og som nyoprykket Serie B-klub er argumenterne få, hvis Monza vil påstå, de har internationalt niveau. Men landsholdsaspektet er der også taget lidt højde for i forbindelse med skiftet.

- Christian har så vidt muligt prøvet at blive i Europa frem for at tage til Qatar eller en lignende liga. Og samtidig er det vigtigt med spilletid, selvom der selvfølgelig ikke er garanteret noget på forhånd, ligesom der heller ikke var det i Polen, fortæller Michael Johansen.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra landstræner Kasper Hjulmand. Heller ikke DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, kunne komme igennem til landstræneren.

