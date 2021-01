Derfor var han i dansk landsholdstrøje

Pludselig dukkede der et billede op af Robert Lewandowski i dansk landsholdstrøje.

På Players Tribunes Instagram-profil delte Bayern-spidsen billeder fra sin barndom - og her stod han altså i en dansk landsholdstrøje med nummer ni og Povlsen på ryggen.

- Det er et godt valg. Han har sans for kvalitet, men det er et par store sko, han skal udfylde, siger Flemming Povlsen med et hjerteligt grin til Ekstra Bladet.

Grunden til Lewandowskis trøjevalg skyldes formentlig, at han som barn havde et nært forhold til Danmark, hvor han og familien ofte tog på ferie. Det fremgår af en beretning, som hans søster gav til BT tilbage i 2016.

Her viste hun også et billede af dengang lille Robert, der til fastelavn var klædt ud som den danske EM-helt Flemming Povlsen.

Og det er sjovt for Povlsen, at rollerne nu er byttet rundt, for han finder selv Lewandowski meget inspirerende og er glad for, at han har betydet noget for polakkens drømme som ung spiller.

- Det er da rart at se en gå fra at have dansk landsholdstrøje på som barn til at nå allerhøjeste niveau. Det er vigtigt, at man med sin tilgang til spillet kan give noget videre. Det var ikke altid med mål, jeg kunne gøre det, men så var det måske på den mentale del eller det at være en god holdspiller, siger han og nævner selv Allan Simonsen som sit forbillede.

Lewandowski nærmer sig dansker

- Man har en stor rolle at spille, når man når gennem nåleøjet. Man skal ikke være blind for, at man kan inspirere. Mange tænker, at det at være rollemodel er et udvandet koncept, men det lever altså til fulde endnu.

Også en anden - nu tidligere - Bayern-profil Bastian Schweinsteiger har nævnt Povlsen som sin inspirationskilde i et interview med LA Times.

I beretningen hos Players Tribune, hvor verdensklasseatleter selv kan komme til orde og dele personlige beretninger, fortæller Lewandowski om sin nylige kåring som verdens bedste, hvor han slog Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Og han var bedst. Der var intet at rafle om.

Kjær og Hjulmand uenige om Messi og Ronaldo

Men den fornemme kåring strider nærmest mod alt, hvad han er opvokset med i hjemlandet.

- Vi har den her følelse af aldrig at være gode nok - at ingen af os kan nå toppen.

- Et barn fra Polen kan ikke blive verdens bedste, skriver verdensklasseangriberen åbenhjertigt.

Flemming Povlsen var ikke bare stor i den danske landsholdstrøje - han var også et stort navn i Bundesligaen. Foto: Ole Steen

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj

Tv-vært afslører grufuld periode: Havde en stalker

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Povlsen er da også enig i, at Lewandowski havde fortjent kåringen som årets bedste.

- Han har stået på det samme trin på stien som Messi og Ronaldo, men han har ikke haft samme navn. I år kunne de ikke komme udenom ham med alt det, han har vundet sammen med Bayern München.

- Det er en drøm af en fodboldspiller. Han har overhalet mig med mange længder.

- Han har vundet meget af det, som jeg kunne tænke mig at vinde, men jeg har også vundet noget, som han godt kunne tænke sig at vinde: Et Europamesterskab, siger han med et stort grin.

I denne sæson har Lewandowski scoret afsindige 23 mål i 20 kampe og desuden lagt op til seks mål. Samtidig ligger Bayern München nummer et i Bundesligaen, ligesom det tyske storhold er klar til 1/8-finalen i Champions League, hvor de er forsvarende mestre.

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af

Se billederne her: Vonn for fræk til USA

OL-guldvinder var med i USA-vanvid

325 millioner i løn - nu er han konkurs med kæmpegæld