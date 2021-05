Deschamps om EM-bombe: Alle har ret til at lave fejl

Beslutningen om igen at udtage Karim Benzema til det franske fodboldlandshold er en, der har været længe undervejs.

Det siger Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, ifølge nyhedsbureauet AFP, efter at han tirsdag højst overraskende udtog Real Madrid-angriberen til sin 26-mand store EM-trup.

Benzema har ikke spillet for Frankrig siden 2015.

Her blev han smidt af landsholdet og siden suspenderet for angiveligt at have været indblandet i afpresning af sin daværende landsholdskammerat Mathieu Valbuena med en sexvideo.

Blev afgjort for længe siden

Men nu er han altså blevet taget til nåde af landstræneren og Det Franske Fodboldforbund.

- Den endelige beslutning blev taget i dag (tirsdag, red.), men i mit hoved blev den taget for længe siden.

- Alle har ret til at begå fejl, siger Deschamps ifølge AFP om Benzema, der i oktober skal for retten i sagen.

Udtagelsen af den 33-årige angriber bliver ikke mindre overraskende af, at Deschamps tidligere har udtalt, at han aldrig ville glemme, at Benzema i 2016 sagde, at landstræneren havde bukket under for presset fra en racistisk del af Frankrig, da han smed angriberen med familiære rødder i Algeriet af landsholdet.

- Vi har set hinanden. Vi har haft en lang snak. Jeg kommer ikke til at afsløre et ord af vores diskussion. Det er kun mellem os. Men jeg havde brug for det, og han havde brug for det.

- Jeg har altid sat mine personlige holdninger til side. Frankrigs landshold tilhører ikke mig, selv om jeg udmærket er klar over, at jeg har et vigtigt ansvar, på grund af de valg jeg skal træffe, siger Deschamps ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lykkelig

Karim Benzema skriver selv på Twitter, at han er lykkelig over at være tilbage på landsholdet.

- Så stolt over min tilbagevenden til det franske landshold og over den tillid, jeg er blevet vist. Tak til min familie, venner, min klub og til alle, der har støttet mig og givet mig styrke hver dag, skriver han.

Benzema har tidligere indrømmet, at han henvendte sig til Valbuena angående en sexvideo, som en af Benzemas barndomsvenner var kommet i besiddelse af.

Han nægter dog at have deltaget i afpresningen og hævder, at politiet brugte ulovlige metoder for at trække ham ind i sagen.

Benzema har under sit eksil fra landsholdet været i blændende form for sin klub Real Madrid.

Angriberen har i denne sæson scoret 29 mål på tværs af alle turneringer.