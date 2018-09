Desperat Delaney: DBU besvarer ikke vores opkald

Mens DBU netop har bekræftet, at der vil blive sendt et alternativt landshold af sted til Slovakiet for at spille testkampen onsdag aften, sidder det oprindeligt udtagede landshold i København.

Tidligere på dagen tilbød Christian Eriksen og Thomas Delaney på vegne af Spillerforeningen endnu engang at forlænge den forrige landsholdsaftale med en måned, men det tyder ikke på, at det er noget, som DBU vil gå med til.

Thomas Delaney og resten af det konfliktramte landshold kan ikke få kontakt til DBU. Foto: Liselotte Sabroe

I stedet bliver det et landshold af spillere fra 1. og 2. division og muligvis også futsal-landsholdet, der senere på dagen rejser mod Slovakiet for at repræsentere Danmark og undgå sanktioner fra UEFA. Og det ærgrer Borussia Dortmund-danskeren Thomas Delaney, der nu retter fokus mod weekendens Nations League-kamp mod Wales:

- Først og fremmest er jeg glad for den støtte, vi har fået fra det professionelle fodboldddanmark. Spillerne i divisionerne og Superligaen har støttet vores sag, og det er meget vigtigt. At DBU prøver at skrabe sammen, hvad de kan, det skal de jo gøre.

- Vi vil blive ved med at prøve at finde en løsning for fremtiden og for kampen i weekenden. Vi er til rådighed, og vi vil for alt i verden gerne spille. Og jeg kan kun sige, at vi håber, der er nogen fra DBU med et mandat , der har lyst til at tale med os. Lige nu er der ingen, der besvarer vores opkald, siger Delaney til TV 2 Sport.

Det nye landshold To spillere fra Avarta i 2. division. Den ene er Christian Offenberg. Den anden er målmand Morten Bank.



Tre spillere fra Vanløse



Én fra Herlev



Fem spillere fra 2. divisionsklubben TPI - Tarup Paarup IF, erfarer TV 2 Fyn.



Over halvdelen af futsalspillerne fra den seneste landsholdstrup

