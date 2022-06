Desværre, Ukraine

Det walisiske fodboldlandshold skal til VM for første gang siden 1958.

I den afgørende playoffkamp hjemme i Cardiff vandt Wales søndag aften over Ukraine, som var på jagt efter en symbolsk sejr og VM-billet, mens flere af landets byer står i flammer som følge af Ruslands invasion.

Ukraine var faktisk bedst og dominerede kampen med direkte og hurtigt spil, men de defensivt orienterede walisere snuppede en smal sejr på 1-0.

Kampen var præget af følelser i begge lejre, og det nærmest sitrede på banen og lægterne. Ukrainerne kæmpede indædt for deres land, og de walisiske fans skabte en livlig atmosfære på stadion i Cardiff.

De ukrainske spillere kom ikke til VM. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Wales træder ved VM ind i gruppe B med England, Iran og USA.

Der var gåsehud og emotionelle blikke for alle pengene, da de ukrainske spillere og fans inden startfløjt sang med på nationalmelodien, og det blev øredøvende højt, da værterne skrålede med på mundrette 'Hen Wlad Fy Nhadau'.

Da startfløjtet havde lydt, gik der kun få minutter, før de ukrainske fans jublede over et mål fra Oleksandr Zinchenko. Han sparkede bolden i nettet på et frispark, men dommeren havde ikke givet ham lov til at sparke, så armene måtte ned igen.

Ikke desto mindre var Ukraine kommet ud af omklædningsrummet med fuld appel og dominerede kampens indledning. Efter 12 minutter kom Wayne Hennessey på overarbejde, da Roman Yaremchuk trykkede af.

Waliserne var på hælene, og Ukraine pressede værterne langt tilbage på banen. Flere gange var der fare på færde foran Hennessey, og først til allersidst blev bolden tyret ud af kommunen.

Men så slog Wales til. Gareth Bale sparkede et frispark mod mål, og i feltet helkiksede Andriy Yarmolenko et forsøg på at heade bolden væk, så den i stedet strøg i nettet.

Gareth Bale var manden bag det afgørende mål, som sendte Wales til VM i Qatar. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Det gav Wales et rygstød til anden halvleg. Værterne fik hurtigt en kæmpe mulighed for at fordoble føringen, men Aaron Ramsey brændte på det skammeligste.

Ukrainerne havde dog langtfra mistet modet. De kombinerede hurtigt og fandt flere huller i den walisiske defensiv. Det virkede som et spørgsmål om tid, før målet kom.

Men Wales kunne prise sig lykkelig for at have Hennessey i målet. Efter 84 minutter diskede han op med en gigantisk redning, da den tidligere FC Midtjylland- og Sønderjyske-angriber Artem Dovbyk headede på mål.

Waliserne holdt stand og kan nu glæde sig til november.