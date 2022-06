Træerne vokser ikke ind i himlen for det danske landshold.

Det var i sandhed lidt af en maveplaster Hjulmands tropper fik med 0-1 nedturen i Nations League mod Kroatien foran 35.852 rød-hvid klædte fans i Parken.

Efter sejre over Frankrig og Østrig, så var det de klogeste, der trak det længste strå i Parken. Med Luka Modric som general fik han styret kroaterne til sejr.

Luka Modric leverede en forrygende anden halvleg mod Danmark. Foto: Lars Poulsen.

Danmark var bedst før pausen, men skabte ikke særlig meget. Til gengæld overtog Kroatien taktstokken efter pausen. Det gjorde de af én grund: Luka Modric kom på banen.

- De var to vidt forskellige halvlege. Men det ændrede kampen, da Luca Modric og Mateo Kovacic blev skiftet ind. De gav os problemer, og de fik bolden for meget.

- Det var et pismål, de scorede mod os, siger den danske landstræner.

Han ærgrede sig over, at det ikke lykkes at give de loyale danske fans en succesoplevelse.

- Vi gav alt til sidst i håbet om at fremtvinge en udligning. Men vi havde ikke marginalerne med os, pointerer Kasper Hjulmand.

Står vi med ni point efter mandag, så har det været fire perfekte kampe for os, siger Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

Han glæder sig trods alt over, at Danmark trods nedturen stadig er i front i gruppen.

- Vi drømmer om at slå tilbage mandag mod Østrig. Hvis vi sidder her mandag aften og har ni point, så har det været en perfekt periode for os, siger landstræneren.

Det var tydeligt, at den kroatiske træner havde nedprioriteret Nations League. Han sagde før kampen, han ville afblæse turneringen, fordi han reelt finder den værdiløs i mangel på respekt for belastningen hos spillerne.

Kroatien stillede med et B-landshold før pausen, hvor holdets to største profiler, Luka Modric og Mateo Kovacic, startede på bænken. De blev sparet med henblik på mandagens opgør mod Frankrig.

Til trods for danskerne var dominerende med bolden, så evnede de ikke at skabe særlig store chancer. Det nærmeste var et langskud fra Andreas Cornelius.

Luka Modric (th) styrede fuldstændig begivenhederne efter pausen. Foto: Lars Poulsen.

Kroaterne kom i kontrol efter pausen, da de to verdensstjerner kom på banen. Luka Modric som den centrale skikkelse, der aldrig laver en fejlpasning. En verdensklassespiller med et sublimt overblik og en spilforståelse på højeste niveau.

- Vi var under pres før pausen, men fik vendte det hele rundt, da Modric og Kovacic kom på banen efter pausen, siger den kroatiske landstræner, Zlatko Dalic og uddyber:

- Modric er en rollemodel for vores unge spillere. Han er meget træt, derfor gav vi ham en pause i første halvleg. Han havde et stort ønske om at spille hele kampen, men vi valgte at passe godt på ham, siger Zlatko Dalic.