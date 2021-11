Det blev ikke vist på tv: Zlatan straffet

En VM-billet var på spil i VM-kvalifikationsbraget mellem Spanien og Sverige søndag aften.

Hvis Sverige vandt, ville de være slutrunde-klar, men sådan skulle det ikke gå. Spanierne vandt 1-0 og er kvalificeret til VM.

Sverige skal derfor spille playoff, og efterfølgende har det vist sig, at de må undvære Zlatan Ibrahimovic til første playoff-kamp.

AC Milan-angriberen bragede voldsomt ind i ryggen på César Azpilicueta i forbindelse med et hjørnespark i tillægstiden. Episoden kan ses i klippet øverst.

Han fik et gult kort af dommer Felix Brych, hvilket dog ikke blev vist for tv-seerne. Advarslen fremgår af UEFAs officielle kamprapport.

Her sørger Zlatan selv for, at han ikke kommer til at spille første playoff-kamp for Sverige. Screenshot: Discovery+

Aftonbladet har spurgt det svenske fodboldforbunds sportsdirektør, Stefan Pettersson, om Zlatan Ibrahimovic er bevidst om, at han fik et gult kort.

- Jeg tror, at han lagde mærke til det, og så ved han, at han er i karantæne. Det er jeg ret sikker på, at han ved, siger Pettersson.

Der skal blot to gule kort til under kvalifikationen for at få én spilledags karantæne.

En karantæne, der bliver taget med videre til en playoff-kamp. Både Sverige, Norge og Finland har klaget til FIFA, da de er utilfredse med, at karantænen tages med videre.

En sen advarsel til den 40-årige svensker har sendt ham i karantæne. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Sverige skal spille én semifinale til marts. De ti toere fra VM-kvalifikationen med flest point får hjemmebane i semifinalen. I finalen trækkes der lod om hjemmebanefordelen.

Der vil i alt være tre finaler og dermed tre VM-billetter, som bliver uddelt blandt de ti toere samt de to lande, der er højest rangerende Nations League-gruppevindere.

