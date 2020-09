HELSINGØR (Ekstra Bladet): Hvem har kræfter til at spille en hel fodboldkamp?

Det er groft sagt det spørgsmål, som Kasper Hjulmand skal besvare, inden han lørdag aften debuterer som landstræner, når nummer et på verdensranglisten, Belgien, gæster Parken til den første kamp i Nations League.

For midt i en coronatid, hvor flere spillere først lige er begyndt på træningen efter en kort sommerferie, mens andre har flere kampe i benene, er det største spørgsmål ikke, hvem der er bedst, men hvem der bedst har kræfter til at spille 90 minutters turneringsbold på højt niveau.

Derfor får den nye landstræner en helt atypisk start på sit nye job, og de første dage i træningslejren i Helsingør bliver blandt andet benyttet til møder med den fysiske og medicinske stab, der skal finde de spillere, som har mest at skyde med til de to kommende landskampe.

- Har vi overhovedet nogen, der kan gå to gange 90 minutter? Er der nogen, der kan spille 90 minutter?, lyder det fra Kasper Hjulmand, som i langt højere grad end normalt er nødt til at se på spillernes fysiske tilstand

- De spillere, der bliver valgt, bliver naturligvis valgt, fordi vi tror, de kan vinde kampen. Men vi er også nødt til at sikre, at vi ikke står med en startopstilling, som ikke kan spille 90 minutter. Og det er ikke normalt som landstræner, hvor vi er vant til kun at tænke taktisk og få folk ind, der er, hvor de skal være.

Derfor skal Hjulmand torsdag morgen forsøge at blive klogere på, hvem han kan regne med.

- Så sætter vi os sammen med den medicinske stab og ser på den ’prediction report’, vi fik for en uge siden og vurderer, hvordan det ser ud lige nu. Holder det eller er der noget, som har rykket sig mere end vi troede. Så laver vi en plan i forhold til, hvordan de to kampe skal eksekveres. Og det er anderledes. Det er aldrig sket før, tror jeg, konstaterer Kasper Hjulmand, der er helt afklaret med, at der ikke er tid eller mulighed for taktiske paladsrevolutioner før de kommende kampe.

- Vi er begyndt at se lidt på vores opbygningsspil frem mod Belgien og England. Nu kommer der så mere på de kommende dage.

- Der er en retning, som vi gerne vil hen imod, og så er der de lidt mindre mere realistiske skridt vi kan få ind lige nu og her. Så vi har forsøgt at male et billede af, hvor vi gerne vil hen. Men lige nu fokuserer vi på nogle få ting frem mod Belgien-kampen.

Heldigvis står modstanderne i nogenlunde samme situation som Danmark, selvom englænderne, der gæster København i næste uge, måske har en lille fordel.

- Det er svært at forudsige, om det er en fordel eller en bagdel. Englænderne kommer med flere spillere, der har kørt igennem i den sidste del af sæsonen, så de står et godt sted nu, selvom de nok får problemer senere på sæsonen.

- Jeg tror ikke, vi skal tænke så meget over det. Vi skal bare forsøge at samle det bedst mulige hold til de to kampe, hvor vi skal møde to af de allerbedste hold. Vi skal ramme den lige i røven, for at slå dem. Men det tror jeg også, vi kan, siger Kasper Hjulmand med overbevisning i stemmen.

