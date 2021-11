- Det er en fiasko

Det lykkedes ikke for Ståle Solbakken at kvalificere Norge til VM i sin første kvalifikationsturnering som landstræner for sit hjemland.

Norges chancer forduftede tirsdag aften med nederlaget på 0-2 til Holland, da Tyrkiet samtidig slog Montenegro 2-1 på udebane og snuppede andenpladsen foran Norge. Den giver adgang til playoffkampene i marts.

Dermed er Norges seneste slutrundedeltagelse stadig EM i 2000.

- Når vi bliver nummer tre, er det en fiasko. Sådan vil det altid være, siger Ståle Solbakken til norsk TV2.

Han mener ikke, at Norge kunne have gjort så meget anderledes i udekampen mod Holland, hvor stillingen var 0-0 indtil det 84. minut.

- Vi så, hvad der skete, når vi åbnede os op. Holland er bedst på kontra. Vi var ikke gode nok med bolden, konstaterer Solbakken.

- Vi løb tør for kræfter og havde problemer med at sætte det sidste sammen. Det var ikke, fordi spillerne ikke ville, men vi var ikke dygtige nok i den sidste fase.

Norge spillede for tre dage siden 0-0 hjemme mod Letland, men selv en sejr her ville ikke have hjulpet Norge mod VM, som resultaterne formede sig.

Norge kom skidt i gang med kvalifikationen, da den første hjemmekamp blev tabt 0-3 mod Tyrkiet, men siden har Norge løftet sig.

Solbakken er da også fortrøstningsfuld, når han kigger ind i fremtiden.

- Jeg føler mig 100 procent sikker på, at vi kvalificerer os til EM i Tyskland (2024, red.), når jeg ser på vores fremgang i kvalifikationen og spillernes selvtillid. Vi har også haft flere ting imod os i VM-kvalifikationen, forklarer den tidligere FC København-træner.