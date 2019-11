Det er en unik mulighed

- Det er en kæmpe motivationsfaktor for os at stå med muligheden for at spille en Em-slutrunde på hjemmebane, mener Kasper Schmeichel

En fodboldspiller siger altid, at den næste kamp er den vigtigste. Men sådan er det i princippet ikke for Danmark forud for opgøret mod Gibraltar.

For uanset, hvordan det går i fredagens opgør mod lilleputterne fra Gibraltar i Parken, er det afgørelsens time mandag i Dublin. Det er her Danmark definitivt kan sikre EM-billetten.

På trods af det faktum vil Kasper Schmeichel ikke høre tale om, at danskerne ikke behøver bekymre sig om fredagens udfordring.

- Hvis du som fodboldspiller har tankerne et andet sted, kan det gøre skade ved dig, siger Kasper Schmeichel og slår fast:

- Det handler om vi skal være professionelle. Vi skal være nådesløse. For os er det vigtigt vi får en god sejr og leverer en stærk præstation mod Gibraltar, siger landsholdskeeperen, der bliver suppleret af anfører Simon Kjær.

- Jeg håber, vi kan være ligeså overlegne som i september, da vi vandt 6-0 over Gibraltar. Det handler om at gribe kampen rigtigt an og lave nogle mål, forklarer han.

Kæmpe motivationsfaktor

Den formstærke Leicester-keeper mener, at landsholdet har været inde i god, positiv udvikling siden VM-slutrunden sidste sommer. Nu står spillerne med muligheden for at kvalificere sig til den anden slutrunde i træk. En bedrift som Bo Johansson præsterede i 1998 og 2000, mens Morten Olsen også kvalificerede Danmark til de to første slutrunder – 2002 og 2004.

- Det her er en unik mulighed for os. Ingen af vores tidligere landsholdskolleger har haft den chance at spille en slutrunde på hjemmebane.

- Derfor er det en kæmpe motivationsfaktor at stå med muligheden for at spille EM på hjemmebane. Specielt fordi vi selv kan afgøre det, påpeger Kasper Schmeichel.

Vil have Hareide OG Solbakken

