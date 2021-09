VM i fodbold er blevet spillet hvert fjerde år i snart et århundrede.

Men nu skal VM måske snart finde sted hvert andet år. Det er i hvert fald planen hos Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Det har skabt kritik blandt mange aktører - blandt andet Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA). Dansk Boldspil-Union (DBU) er også imod idéen.

DBU-direktør Jakob Jensen oplyser, at Danmark og UEFA ikke er taget med på råd af FIFA.

- Jeg kan konstatere, at FIFA i pressen både udruller meningsmålinger og alle mulige udtalelser om, hvor smart det vil være at have et VM hvert andet år.

- FIFA skylder sine medlemmer, UEFA og de regionale forbund at indgå i en reel dialog. Vi ser frem til et møde med FIFA, for vi vil gerne give til kende, at vi synes, det er en virkelig dum idé, siger Jakob Jensen.

Der er flere årsager til, at det ikke er et gennemtænkt og godt forslag.

- Vi er meget glade for EM. Sommerens EM viste, hvor meget et EM kan. Vi er også meget glade for kvindeslutrunder, som vil blive spist, hvis herre-VM skal afholdes hvert andet år.

- Vi er glade for, at vores spillere er fit for fight og ikke bliver slidt ned. Der er så hårdt et kampprogram i forvejen, at vi er nødt til at passe bedre på vores spillere end bare lige at lægge en ekstra slutrunde ind, siger direktøren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Han mener også, at VM mister værdi og bliver udvandet.

- Magien ved VM forsvinder, hvis det skal til at være hvert andet år. Jeg husker helt fra barnsben, hvem der vandt VM hvert fjerde år.

- Jeg husker ikke, hvem der vandt VM i de andre sportsgrene, jeg interesserer mig for, og hvor der er VM hvert eneste år, siger Jakob Jensen.

FIFA har varslet, at man på et møde 30. september vil drøfte fremtidens fodboldkalender.

- Så må FIFA sagligt og fagligt prøve at fortælle os, hvordan de ser på de udfordringer, der er peget på fra UEFA's side. Det er nogle udfordringer, der virker uoverstigelige at løse. UEFA*s kritik er fuldt berettiget.

- Det er mærkeligt, at FIFA foreslår noget, der så grundlæggende omkalfatrer fodboldens kalender og logik uden at have involveret os som forbund eller UEFA i dialog.

- Det, vi ved, har vi læst os til i pressen. Det er ikke nogen god måde at arbejde på, mener Jakob Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

VM er blevet afholdt hvert fjerde år siden 1930. Dog blev VM ikke afholdt i 1942 og 1946 på grund af Anden Verdenskrig. Qatar afholder det næste VM i 2022. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

- Meget kritisabelt

Stanis Elsborg, idrætshistoriker og analytiker hos organisationen Play the Game, peger på, at der også er flere interessegrupper, FIFA ikke har taget hensyn til.

- Fifpro (fodboldspillernes internationale fagforening, red.) er blandt andet ikke blevet spurgt, og de bakker på ingen måde op om det, fordi man ikke har taget spillernes stemme med i det her.

- Det er meget kritisabelt, for det er sådan set spillerne, det handler om, siger Stanis Elsborg.

Han vurderer, at FIFA-præsident Gianni Infantino har så stor magt, at forslaget kan ende med at blive vedtaget.

- Det er ikke urealistisk. FIFA og Infantino har før vist, at de kan skabe opbakning til det, de ønsker.

- VM hvert andet år er Infantinos plan, som i høj grad er præget og influeret af et samarbejde med Saudi-Arabien, siger Stanis Elsborg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

FIFA-præsident Gianni Infantino ser gerne, at VM bliver afholdt oftere. Foto: Lars Poulsen

Store forskelle på verdensplan

Det er den slags alliancer, der kan vokse sig større over tid. Og flere lande er allerede åbne over for en VM-ændring.

For mens UEFA kritiserer forslaget, er der anderledes imødekommenhed hos fodboldforbundene i Afrika, Asien og Caribien samt Nord- og Mellemamerika.

- VM hvert andet år er storpolitik, det er intern og ekstern magtpolitik på meget højt plan. For Infantino handler det måske også om at skabe opbakning til præsidentvalget, siger Stanis Elsborg.

Han peger på, at Infantino under pandemien har rejst til Mellemøsten og de afrikanske lande, og det betyder meget i stemmeafgivningen, når der skal vælges ny FIFA-præsident i 2023.

- De regioner har været positive over for et VM hvert andet år, og hvis man kan tilfredsstille dem den vej, er det ikke utænkeligt, at det kan give en stemme den anden vej.

- Det handler helt nøgternt og enkelt om penge. Jo flere store turneringer, de her lande kan være med i, jo flere penge drysser ned i systemet og ned til landenes fodboldkasser, siger Stanis Elsborg.