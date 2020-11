- Det er ikke noget værd

Han har været med i mere end ti år, spillet 101 landskampe for Danmark og stiller altid op, når landstræneren kalder.

Men nu kan Danmarks største profil, Christian Eriksen, godt se problemet i alle de kampe, som spillerne efterhånden belastes med, er ved at blive for meget. Specielt dem, de kalder venskabs- eller testkampe.

Christian Eriksen var anfører i den halvleg, han fik mod Sverige. Den danske kreatør erkender, at værdien af testlandskampene ikke er stor. Foto: Lars Poulsen.

- I sidste ende er det ikke noget værd at spille de testlandskampe. Det er det jo ikke.

- Det giver selvfølgelig point til ranglisten, og det giver nogle tv-penge til dem, som nu skal have de penge, og folk får en landskamp, og det er også stort for mange at få de landskampe, og så er det egentlig lige meget hvilket grundlag, de har fået det på, siger Christian Eriksen.

Der bliver i fremtiden ikke færre liga- og internationale klubkampe. Landskampene er også kommet som perler på en snor her i efteråret. Otte kampe spiller Danmark i løbet af blot to måneder.

To af dem har været testlandskampe. Og værdien af dem er efterhånden ikke særlig stor. Det belaster i hvert fald spillerne i ekstra stor grad.

- Det er op til landstræneren at beslutte, hvem der skal spille og belastes, men det er en svær balancegang, fordi det både udefra og også tit på banen er ligegyldigt med netop venskabskampe, tilføjer Christian Eriksen.

Han har reelt ikke haft flere ugers sammenhængende ferie siden sommeren 2019. I sommer blev det kun til ganske få dages ferie, fordi Inter spillede Europa League helt frem til finalen i august.

Ugen efter ventede landskampene igen og få uger efter startede sæsonen på ny i Italien.

Christian Eriksen blev sparet onsdag aften, hvor han kun spillede en halvleg mod Sverige, fordi der venter kamp søndag mod Island og igen næste onsdag mod Belgien.

Christian Eriksen mødte frem i landsholdslejren med friske ben efter en periode, hvor han slet ikke har spillet de to seneste kampe for Inter. Foto: Lars Poulsen.

Pludselig sad der syv nye

Forud for testkampen mod Sverige, nåede han ikke engang at træne med holdkammeraterne, fordi der ikke kom svar i tide på coronatesten.

- Jeg kom ind i landsholdslejren mandag aften, blev testet tirsdag, men svaret kom først tirsdag aften kl. 23.00, så jeg kunne ikke træne med tirsdag, forklarer Christian Eriksen og afslører lidt om de særprægede oplevelser, der har været i lejren de seneste dage.

- Da vi onsdag sidder og spiser, er vi otte spillere til frokost, og da vi så er til prematch før kampen, er der syv nye spillere, så det var selvfølgelig meget specielt. I bussen ser du dem ikke, fordi alle sidder med mundbind. Og pludselig sidder du der og skal klæde om. Det var nu en meget speciel situation, fordi vi slet ikke nåede at træne sammen, forklarer Christian Eriksen.

- Som landsholdsspiller vil du gerne spille så mange kampe som muligt, og hvis du bliver bedt om det, spiller du selvfølgelig. Men som landstræner udtager du selvfølgelig bare andre spillere, som kan spille kampene, men de står jo så i samme situation i andre klubber, så på den måde kører det jo bare i ring, forklarer han.

Christian Eriksen og Jonas Wind på vej til torsdagens restitutionstræning i Helsingør. Den danske kreatør har det svært med tstlandskampene efterhånden. Foto: Lars Poulsen.

Føler sig mere frisk

28-årige Christian Eriksen er lige nu i sin bedste fodboldalder. Men han har det svært i Italien, hvor han de to seneste kampe slet ikke har fået spilletid i Inter, selv om Antonio Conte ellers har skiftet flittigt ud undervejs.

- Det er aldrig sjovt at sidde på bænken, og jeg vil gerne spille så meget som muligt, men i sidste ende er det trænerens beslutning, hvem der skal spille, og det skal man respektere, forklarer Christian Eriksen.

- Jeg føler mig mere frisk, end jeg har gjort før, fordi jeg har fået færre minutter i benene. Mentalt har det selvfølgelig været hårdt, fordi jeg ikke har været vant til at sidde på bænken, men nu har jeg dog vænnet mig til det, siger han med et skævt smil.

Fremtiden tilhører på papiret Inter, hvor han er på kontrakt frem til sommeren 2024. Men situationen som bænkevarmer kan blive problematisk, hvis det fortsætter.

- Min fremtid er noget, jeg skal beslutte med klubben. Jeg har ikke hørt noget, og så vidt jeg ved, skal jeg også være i klubben efter vinter, påpeger Christian Eriksen.

