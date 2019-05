'Det er ingen katastrofe'

Åge Hareide udelukker ikke, at det igen kan blive målløst mod Irland

Tre af de seneste fire møder med Irland er endt målløst.

Det lover ikke godt for konfrontationen i Parken 7. juni, hvortil der foreløbig er solgt 25.000 billetter.

Det kan tyde på udsolgt i den første landskamp i mere end halvandet år i Parken. Den seneste kamp landsholdet spillede i nationalarenaen var faktisk også mod Irland – 11. november 2017.

På trods af de mange triste opgør mod Irland vil landstræner Åge Hareide ikke love fest og farver i Parken.

- Irland har været lidt mere offensive de seneste kampe. De har været lidt længere fremme på banen. Men mod os tror jeg helt sikkert de parkerer bussen igen, forudser landstræneren.

Han vil bestemt ikke afvise, at det derfor kan slutte 0-0 igen.

- 0-0 vil ikke være et dårligt resultat for os, fordi vi allerede har mødt gruppens bedste mandskab, Schweiz, og spillet uafgjort på udebane, fastslår landstræneren.

Åge Hareide vedkender, at den store udfordring for Danmark i det første opgør mod Irland er at spille hurtigere på den sidste tredjedel af banen. Foto: Liselotte Sabroe Ritzau Scanpix.

Men han vedkender, at den store udfordring i den forestående landskamp mod Irland handler om spillet på den sidste tredjedel af banen, hvor Danmark skal bevæge sig mere og være dygtigere til at åbne de kompakte irlændere.

Tre af de seneste fire møder med Irland de senere år har været kedelige og meget lidt underholdende. Alle de tre opgør er sluttet 0-0.

Det har været kedeligt, fordi Irland har stået langt tilbage og forsvaret eget mål. Men i lige så høj grad, fordi Åge Hareides mandskab ikke har evnet at åbne den kompakte defensiv.

Åge Hareide har udtaget 22 spillere til sin trup. På mandag afklares det om Christian Gytkjær bliver nummer 23. Han har haft en fodskade og skal testes i næste uge.

Landstræneren samler enkelte udvalgte spillere den kommende uge. Den reelle samling finder sted mandag 3. juni, hvor forberedelserne for alvor begynder frem mod de to landskampe mod Irland og Georgien.

Hareide overrasker: Udtager Wass og Durmisi