Åge Hareide håber, at fans og medier vil være med til at bære Danmark til EM

BASEL (Ekstra Bladet): Landskampe er en mærkværdig størrelse.

På den ene side handler det først og fremmest om at skabe resultater. På den anden side er de også popularitetskonkurrencer, hvor spillere og trænere bejler til sympatien hos fans, medier og kritiske eksperter, som ikke lader sig imponere, bare fordi man har spillet 26 kampe uden at tabe.

En serie, der stadig lever i kraft af ’miraklet i Basel’ tirsdag aften, hvor 0-3 blev vendt til 3-3 på ti vanvittige minutter, men som stadig ikke for alvor imponerer eksperter som Ekstra Bladets Stig Tøfting, ligesom skepsissen stadig er til at tage og føle på i store dele af folkedybet.

Men Åge Hareide håber, at den ukuelighed, der er blevet landsholdets nye identitet, kan være med til at skabe en bølge, som kan bære holdet hele vejen til EM-kampe på hjemmebane i København til næste sommer.

Og det håber nordmanden, som offentligt har undret sig over den danske skepsis, at medier og fans nu vil være med til.

- Det er op til jer at skabe en bølge af begejstring. Alle rundt om holdet – og det gælder også jer, journalister, skaber bølgen. Det er på mange måder op til jer, lyder appellen fra landstræneren.

Han håber, at fodbold-Danmark vil dele den stolthed over det rød-hvide kollektiv, han selv udstråler gennem hver eneste pore.

- Først og fremmest har de store hjerter, der banker for holdet og Danmark. Det er vigtigt. Og vi håber, at vi kan få fansene og jer med. Det er vigtigt. For hvert skridt vi tager og hvert mål, vi scorer, er for alle. Det tror jeg også, at spillerne føler. Vi ønsker desperat at kvalificere os til EM i Danmark, bedyrer Hareide, der har skabt et hold, der bare nægter at tabe.

Zanka startede comebacket med sin reducering til 1-3. Foto: Lars Poulsen

Og derfor blev han sendt ud på en af de følelsesmæssige rutsjeture, der er årsag til, at han i en alder af 65 år stadig har mod på fodboldlivet.

- Jeg tror, at holdets karakter er blevet indpodet i holdet henover årene. Vi spillede med næsten det samme hold som mod Kroatien ved VM. Troen på holdet er blevet skabt i Danmark. I pausen talte vi om, at vi ikke ville tabe, og vi kom ud til anden halvleg som et nyt hold. I fodbold går det fra himmel til helvede, og sjovt nok er det nok derfor, jeg stadig elsker fodbold.

Håber på folkefest i København

Åge Hareide har stadig svært ved at vænne sig til, at danskernes opbakning stadig kan føles lunken, selvom han står i spidsen for et hold, der kun var en straffesparkskonkurrence mod VM-finalisterne Kroatien fra nå en kvartfinale og tilsyneladende helt har glemt, hvordan man taber fodboldkampe.

Dalsgaard fuldendte comebacket med sin udligning dybt inde i overtiden. Foto: Lars Poulsen

Eufori! Dalsgaard har udlignet til 3-3. Foto: Lars Poulsen

Thomas Delaney er knap så overrasket, for han ved, at de danske fans har en forventning om at blive underholdt, når landsholdet går i kamp.

Derfor var de tre scoringer i slutminutterne mod Schweiz også mere end bare det ene point værd.

- Det betyder meget, at vi ikke får en snitter for hold kæft, det havde været en kold spand vand i hovedet i forhold til den hype og forventning, der er om at spille EM i København, siger han og fortsætter.

- Det havde været mere end et nederlag, hvis vi havde tabt, og jeg håber også, at det giver noget interesse derhjemme, at vi ikke altid spiller 0-0, men også spiller 3-3 nogle gange, lyder det med et smil.

Midtbanespilleren er enig med landstræneren i, at holdet har brug for støtte fra omgivelserne. Men han ved også, at den skal vokse ud af det, der leveres på banen.

- Det er ikke vores ansvar alene at gøre interessen stor, men alle kender den danske mentalitet, hvor det er sjovere at støtte et hold, som vinder. Og vi skal gøre vores ved at spille interessant fodbold, vinde kampe og kvalificere os til slutrunder.

Og lykkes det at spille Danmark frem til slutrundekampe på hjemmebanen i København, så håber han, at de blandede følelser som kombinationen af dræbende kedelige nullerter og den konflikt, som truede med at lægge landsholdet helt ned, fordufter.

- Landsholdet skal jo være en fælles ting, og der har vi jo sat os i en lidt dårlig situation med de ting, der er sket på det sidste. Men vi så fanzonerne i Rusland. Så vi kan jo kun drømme om, hvordan det vil være, hvis vi skal spille EM i København, siger midtbanespilleren.

