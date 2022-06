Det danske landshold må undvære offensivspilleren Yussuf Poulsen, når holdet på mandag spiller sidste kamp inden sommerferien.

Fredag aften pådrog Poulsen sig en muskelskade kort efter at være blevet indskiftet i 0-1-nederlaget til Kroatien. Han kommer derfor ikke til at være med mandag mod Østrig i Nations League.

Det siger han efter kampen mod Kroatien.

- Jeg fik min femte muskelskade i den her sæson. Det er pisse irriterende.

- Så det er sommerferie nu, for jeg kommer i hvert fald ikke til at spille på mandag, siger Yussuf Poulsen.

Han kom til skade, da han forsøgte at gå ned og blokere et skud, mens han tog et langt skridt.

- Det gør lidt ondt nu. En muskelskade er en muskelskade, så det kommer til at gøre ondt, når jeg bruger musklen, men det gør ikke ondt, når jeg ikke bruger den. Jeg kommer ikke til at kunne spille i de næste par uger, siger Yussuf Poulsen.

Han vil bruge sommerferien på at finde ud af, hvorfor han i det seneste år har været særligt eksponeret for muskelskader.

- Jeg har fået muskelskader fem forskellige steder i den her sæson, så nu får jeg en pause for at få tjekket op på min krop, for der er sandsynligvis noget, der ikke stemmer.

- Jeg tænker selvfølgelig over, hvorfor det bliver ved med at ske. Der er tydeligvis noget, som ikke er 100 procent i orden, når jeg kan få fem forskellige muskelskader efter fem forskellige aktioner. Der er et eller andet, der ikke er optimalt, siger han.

Sent i kampen mod Kroatien rev Joakim Mæhle skulderen af led, men han regner med at være klar til at spille mod Østrig.

- Jeg brokkede mig til dommeren med armen, og så hoppede skulderen ud, men den gik forholdsvis hurtigt tilbage. Det har jeg prøvet før, men det er lang tid siden.

- Jeg skulle gerne være klar igen på mandag, siger Mæhle.