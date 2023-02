Det er slut: Henry forlader det belgiske landshold

Det er en stolt mand, der takker af, og han får også kastet masser af ros i nakken på vej ud af svingdøren.

Den franske fodboldlegende Thierry Henry har nemlig valgt at stoppe som assistentræner for det belgiske landshold.

Det skriver avisen L'Equipe.

Efter afskeden med Roberto Martinez har belgierne onsdag ansat Domenico Tedesco, og han får altså ikke fornøjelsen af at have Henry som sin højre hånd.

- Vi var i stand til at drage fordel fra hans erfaringer, og det elskede vi. Det var fantastisk at have sådan en med hans status i fodboldverdenen være interesseret i vores type fodbold, siger direktør for det belgiske fodboldforbund, Peter Bossaert, ifølge avisen.

- Vi takker Thierry Henry for alt, hvad han har gjort for belgisk fodbold.

Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Henrys kontrakt med det belgiske landshold stod ellers først til at udløbe i sommeren 2024, men efter Roberto Martinez stoppede, og siden blev udnævnt som portugisisk landstræner, er den tidligere angriber altså fri på markedet.

Den sidste tid omkring landsholdet var dog slet ikke godt.

Belgien røg allerede i gruppespillet ud af VM i Qatar.

Den nye landstræner - Tedesco - har scoret en kontrakt til efter EM i Tyskland næste år.

Hans første store opgave er derfor at få Belgien kvalificeret til slutrunden.