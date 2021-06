- Det giver ro i maven at se Christian

Det er lidt paradoksalt.

For på trods af den sportslige situation med nul point efter de to første kampe ved slutrunden, har humøret faktisk aldrig været bedre, end det er lige nu i den danske EM-lejr.

Årsagen er enkel: Christian Eriksen er i live og har det efter omstændighederne godt.

Og det, der i sandhed har fået smilene ekstra frem i landsholdstruppen på Hotel Marienlyst i Helsingør, er fredagens besøg fra Christian Eriksen, hans børn, kone og svigermor.

- Det var en rigtig god oplevelse, vi alle sammen havde. Vi så ham og hans familie, og vi fik alle sammen givet ham en krammer.

- Vi så ham smile og joke. Det var, hvad alle have brug for. Det gav noget energi og gav alle et smil på læben frem mod en vigtig kamp mandag, forklarer Christian Nørgaard.

Christian Nørgaard i centrum ved dagens træning. Humøret er steget voldsomt efter Christian Eriksen fredag var på besøg med sin familie i landsholdslejren på Hotel Marienlyst i Helsingør. Foto: Lars Poulsen.

For Andreas Skov Olsen var det en også oplevelse, der fremkaldte det store smil.

- Det var dejligt at se ham med ens egne øjne. At han står foran en og har det godt og kan gå rundt. Og selvfølgelig også at se hans familie.

- Det gav os en god ro i maven, at han kom og besøgte os. Jeg var da også ovre for lige at røre. Jeg havde brug for at give ham en kram og vide, at han var okay, siger Andreas Skov Olsen.

På mange måder er det et kæmpe mirakel, at Christian Eriksen er i live.

Det kan han takke den hurtige hjælp, som landsholdslæge Morten Boesen og hans bror Anders Boesen sammen med det øvrige sundhedspersonale i Parken sørgede for.

- Fredag var endnu en god dag efter alt det forfærdelige, der er sket. Så vi er ved godt mod, siger Christian Nørgaard.