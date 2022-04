Det glade VM-vanvid: 16.000 kr. for én kamp – skaf selv billet

LA Travel udbyder rejser til VM i Qatar, men dem, der vælger at betale 16.000 kr. for at opleve én kamp, må selv skaffe kampbilletter – Travel Sense boykotter og sender ingen danske fans til VM

Hvis du vil opleve de danske gruppekampe ved VM-slutrunden i Qatar, skal du indstille dig på, at det bliver dyrt. Ja, nærmest svinedyrt at rejse til oliestaten.

15.995 kr. for at se Danmark møde Frankrig på en fire dages tur, samme pris for at se Danmarks andet opgør mod enten Forenede Arabiske Emirater/Australien eller Peru.

For den pris får du fly og hotel, dansk rejseleder og matchday experience.

Vælger du de to sidste puljekampe får du ingen rabat, så er prisen nemlig 31.990 kr. for otte dage.

Kasper Hjulmand jubler efter VM-billetten er i hus. Der bliver ikke meget at juble over på tilskuerpladserne i Qatar, hvor det både bliver dyrt og besværligt. Mange danske rejsebureauer har allerede droppet at arrangere ture. Foto: Jens Dresling.

Matchday experience omfatter ikke kampbillet. For det mest bizarre er rent faktisk, at du ikke er sikret adgang på stadion til kampene, hvis du betaler små 16.000 kr. for en tur på fire dage.

Du skal selv via FIFA skaffe billetter til de kampe, du ønsker at se.

Svenskejede LA Travel er en af de få – måske den eneste - der har valgt at arrangere rejser for danske fans til VM.

Ronnie Hansen fra LA Travel vil ikke udtale sig til Ekstra Bladet om beslutningen for at sende danske fans til Qatar.

Han siger kortfattet, at LA Travel har en fast gruppe kunder, man laver rejser for, og dem vil selskabet ikke svigte, selv om VM foregår i Qatar.

Jubel og glæde efter Danmarks sejr over Østrig. Nu venter VM i Qatar med ganske få danske tilskuere på lægterne. Foto: Jens Dresling.

Flere andre rejsebureauer har dog valgt helt at droppe VM i Qatar.

Det gælder både Football Travel og en af markedets store spillere, Travel Sense.

- Vores beslutning om at droppe Qatar har intet at gøre med den politiske situation.

- Vi har droppet VM, fordi der er alt for meget arbejde i forhold til indtjeningen, siger Christian Lysemose fra Football Travel.

Artiklen fortsætter under billederne:

Andreas Cornelius jubler efter VM-billetterne er i hus. Foto: Jens Dresling.

Thomas Delaney omringet af tusindvis af danske fans. Dem kommer han til at savne i Qatar. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Travel Sense har andre bevæggrunde til at droppe rejser med danske fans til Qatar.

- Som officiel partner i DBU, støtter vi helt op om DBU’s kritiske tilgang til Qatar som VM-værter.

- Som virksomhed vil vi ikke står inde for de værdier, som Qatar repræsenterer. De fik ikke tildelt VM på fair vis, lige som vi ikke vil stå på mål for den måde emigrantarbejderne bliver behandlet på, siger Camilla Andersen, der ejer Travel Sense.

Thomas Delaney i jubelrus i Parken efter sejren over Østrig i efteråret. Til vinter skal han til VM med beskeden opbakning fra de danske fans. Foto: Jens Dresling.

Hun uddyber:

- Vi kommer til at miste omsætning, fordi vi har foretaget et fravalg. Men i nogle situationer er andre ting end penge det vigtigste.

- Derfor går vi heller ikke på kompromis med vores kritiske tilgang til Qatar, siger Camilla Andersen, der kommer til at arrangere event under VM i Danmark.

Travel Sense sender danske fans og sponsorer til udekampene i Nations League i juni og september.

Men til november/december bliver det ikke med Travel Sense som arrangør, at danskere kan komme til VM i Qatar.