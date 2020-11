Kasper Hjulmand er optimistisk i forhold til, hvor langt Belgien er foran Danmark, selv om det er blevet til to nederlag i Nations League - han erkender også, at danskerne skal lære af de to nederlag

Klasse fornægter sig ikke. Specielt ikke international topklasse.

Det må være konklusionen efter Belgiens 4-2 sejr over Danmark på en aften, hvor det var meget jævnbyrdigt i 55 minutter.

Men så udnyttede belgierne lidt svagheder i de danske geledder. Og den slags bliver straffet på det niveau.

Til trods for to nederlag på 0-2 og 2-4 mod Belgien i efteråret, er landstræner Kasper Hjulmand ganske fortrøstningsfuld før næste opgør mod verdensranglistens nummer ét venter om syv måneder ved sommerens EM-slutrunde i Parken.

- Vi har lært meget af de kampe mod Belgien. Kvalitetsmæssigt er vi ikke så langt efter dem, vurderer Kasper Hjulmand og slår fast:

- Der er små ting, som vi skal lære fra de her kampe. Det handler om lidt mere klogskab. Og så skal vi være skarpere i enkelte situationer.

- Og når det kommer til stykket, mangler vi nok også den sidste erfaring og hårdhed, erkender landstræneren.

Når han henviser til skarpheden, så er det indlysende at henvise til 2-1 scoringen, hvor danskerne stod og sov, da Belgien fik tilkendt et frispark. Tre afleveringer og bolden lå bag Kasper Schmeichel. Et skoleeksempel på i hvilket tempo fodbold foregår på højeste plan.

- Det er klart, at det havde givet os et stort boost, hvis vi havde vundet. Vi havde chancen før pausen for at bringe os i front. Og det så også fint ud i begyndelsen af anden halvleg.

- Meget kan ske på de kommende syv måneder frem mod EM. Vi håber, at Belgien kommer til Danmark og spiller i Parken med fyldte tribuner. For så bliver det en anden kamp ved slutrunden, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand har haft en hektisk periode som landstræner. Otte kampe på to måneder – fem sejre, én uafgjort og to nederlag (til Belgien).

Nu venter en VM-lodtrækning før VM-kvalifikationen begynder til foråret.

- Hatten af for spillerne. Jeg er meget glad for den måde spillerne har taget imod mig og mine ideer. Det har jeg været rigtig glad for.

- Den her gruppe af spillere er store rollemodeller for Danmark og dansk fodbold, mener Kasper Hjulmand.

