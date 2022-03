- Det har Christian stor ære af

To formstærke spillere som Andreas Skov og Andreas Cornelius må nok affinde sig med at starte ude mod Holland

Kasper Hjulmand laver ikke om på sine oprindelige planer lørdag mod Holland, selv om der kan reelt kan stå en plads i første seedningslag på spil for Danmark ved at besejre både Holland og Serbien.

Trøjen med 10-tallet på ryggen får lov at starte på bænken. Det gør den, fordi Christian Eriksen har haft corona og derfor ikke har trænet én uge. Landstræneren vil ikke løbe unødig skadesrisiko.

Christian Eriksen med lidt lækkerier, men desværre vendte landstræner Kasper Hjulmand ryggen til. Foto: Claus Bonnerup.

- Vi er opmærksomme på situationen, men det får mig ikke til at ændre de planer, vi allerede har lagt, siger Kasper Hjulmand på det afsluttende pressemøde i Johan Cruijff ArenA forud for lørdagens møde med Holland.

Det betyder, at Christian Eriksen må nøjes med en rolle som bænkevarmer på sin gamle hjemmebane.

- Næste step for Christian er, at han finder tilbage til den gamle Christian. Og dér er han snart ved at være.

- Han får de første minutter mod Holland og spiller igen tirsdag i Parken. Derefter er alt normaliseret, siger Kasper Hjulmand med direkte henvisning til, at landsholdet siden kan lægge al snak om Christian Eriksens kollaps og genkomst bag sig.

Hjulmand har lagt op til, at Eriksen skal spille fra start tirsdag mod Serbien.

Jannik Vestergaard mener Christian Eriksen har stor ære af den kultur og det vindergen, som der er skabt på landsholdet. Foto: Claus Bonnerup.

For Jannik Vestergaard er det noget særligt at få Eriksen tilbage på landsholdet.

- På mange måder er det som om, han slet ikke har manglet hos os.

- Jeg har kendt Christian de seneste 15 år, og han er en stor spiller på banen. Nok Danmarks største de seneste ti år. Og så er han en stor personlighed, siger Jannik Vestergaard og pointerer så:

- Christian er et roligt gemyt. Men han har stor ære af den mentalitet, kultur og det vindergen, som vi har udviklet på landsholdet. Det er en stor glæde for os alle at få ham med igen, siger han.

De seneste dages træning i sydspanske Marbella har vist et klart billede af, hvem Kasper Hjulmand vil benytte mod Holland.

Kasper Hjulmand samlede spillerne i midtercirklen før den afsluttende træning. Foto: Claus Bonnerup.

Det ligner følgende startformation lørdag på Johan Cruyff ArenA i en 3-4-3 formation: Kasper Schmeichel – Joachim Andersen, Victor Nelsson, Jannik Vestergaard – Alexander Bah, Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mæhle – Yussuf Poulsen, Jonas Wind, Jesper Lindstrøm.

Det tyder altså på, at formstærke Andreas Skov Olsen og Andreas Cornelius kommer til at starte på bænken.

