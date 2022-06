Det her er for vildt

- Jeg er dybt taknemmelig over at få lov at opleve det her, jeg mindes ikke opbakningen til landsholdet har været så stor før, siger Kasper Hjulmand, der føler holdet kan blive bedre

Kasper Hjulmand har grund til at smile lidt ekstra.

Ikke nok med, at landsholdet endnu engang modtog en forrygende hyldest foran 35.000 tilskuere i Parken, så kunne landstræneren også glæde sig over en ganske solid og velfortjent 2-0 sejr over Østrig.

Det var den tredje sejr ud af fire mulige i løbet af blot 11 dage i Nations League. En perfekt landsholdssamling for Danmark.

Og det bekræfter, at det danske landshold er helt på toppen og viser stor styrke og kvalitet forud for VM-slutrunden, der venter i slutningen af året.

To arme i vejret. Kasper Hjulmand er godt tilfreds med den danske sejr og pladsen i A-gruppen er bevaret. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg kan ikke mindes opbakningen til landsholdet har været sådan her før. Det her er ganske enkelt for vildt, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Jeg elsker det her sted (Parken), og de her spillere. Det er et magisk sted at spille fodbold. Vi ser både piger, drenge, mænd og kvinder i alle aldre. Det er fantastisk at være vidne til.

- Hvis jeg ikke havde stået ned på banen, havde jeg været på tribunen. Vi skal være taknemmelige for at være en del af det her landshold, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren er stolt over spillerne samlede kræfter og evnede at levere så eksplosiv første halvleg.

En glad og lykkelig Kasper Hjulmand, der er godt tilfreds med ni point efter tre kampe. Foto: Lars Poulsen.

- Vi var i kontrol. Sejren var aldrig i farezonen. Vi leverede en meget koncentreret indsats, sammenfattede landstræneren.

I sin tale til spillerne sagde han, at de nu skulle sørge for at holde en god sommerferie, hvor de fik slappet af, men han mindede dem også om, at de skal huske det personlige ansvar og stadig drømme stort frem mod VM.

- Der påhviler hver enkelt spiller et stort ansvar hver dag frem mod VM. De skal hele tiden have fokus på at blive bedre og stærkere som hold, påpeger han.

Mandag blev det klart, at Danmark skal møde Australien i VM-puljen i Qatar. De besejrede Peru efter straffespark, og det var en overraskelse for Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand måtte lade Christian Eriksen starte ude. Kreatøren var slidt efter tre kampe på syv dage. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg havde forventet, vi skulle møde Peru, men er glad for, vi nu skal møde Australien. Jeg glæder mig til at studere dem nærmere, siger Kasper Hjulmand, der kan se frem til en VM-pulje med Frankrig, Tunesien og Australien.

2-0 sejren over Østrig var samtidig kronen på værket, fordi Danmark sikrede en ny sæson i det fornemste selskab i A-gruppen.

Fodboldnationerne i Europa er opdelt i fire kategorier efter styrkeforhold. De bedste er i A-gruppen, og her har Danmark fornyet billet med 2-0 triumfen over Østrig.

Kasper Hjulmand giver instrukser til Martin Braithwaite. Foto: Lars Poulsen.

- Hvis holdet skal rykke sig, skal vi møde de bedste. Det er virkelig fantastisk, at vi allerede nu er sikre på at fortsætte i A-gruppen i Nations League.

- Skal vi æde os ind på de største nationer, skal vi møde dem og udfordre dem på højeste niveau, siger Kasper Hjulmand.

Danmark mangler nu blot to kampe til september i Nations League. Ude mod Kroatien og hjemme mod de franske verdensmestre, der overraskende er sidst i gruppen og stærkt i farezonen for at rykke ned.

