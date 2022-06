- Det her er rigtig godt for os

Kasper Hjulmand er meget tilfreds med de første sommerskifter for to højre backs, der kommer til større klubber

Konkurrencen om pladser som højre back på landsholdet bliver skærpet i jagten på VM-billetter i den nye sæson.

Daniel Wass har siddet sikkert på positionen, mens Jens Stryger Larsen har været en stærk reserve i baghånden.

De ser begge ud til at være på klubjagt i sommerpausen, fordi de skal have spilletid for at komme til VM til vinter.

To af konkurrenterne til pladsen har allerede fået ordnet klubskiftet. Rasmus Nissen Kristensen og Alexander Bah har fundet nye arbejdsgivere.

Rasmus Nissen var torsdag tilbage på træningsbanen efter en onsdagudflugt til Leeds, hvor han skrev ny kontrakt de kommende fem år. Foto: Lars Poulsen.

Nissen skal til Leeds i Premier League, mens Bah skifter til den portugisiske storklub Benfica.

De klubskifter glæder i sandhed landstræner Kasper Hjulmand, fordi spillerne i fremtiden bliver matchet på et højere spillemæssigt niveau.

- Klubber og landshold hjælper hinanden. Når vi klarer os godt, så glæder det også klubberne, for så ser de, at spillerne præsterer på det højeste niveau mod de bedste, forklarer Kasper Hjulmand og uddyber:

- Det glæder os, at spillerne til hverdag bliver matchet på et højere niveau hver dag på træningsbanen. Og de to klubskifter glæder mig på begge spilleres vegne, fastslår han.

Rasmus Nissen bliver genforenet med sin tidligere træner i Red Bull Salzburg, når han får Jesse Marsch som chef i Leeds.

- Her ved Rasmus, at han får en træner, der vil have ham. Og det er altid et godt udgangspunkt, fordi de har samarbejdet før, fastslår han.

Alexander Bah er ikke med ved denne samling, men han har foretaget et spændende skifte til Benfica. Foto: Lars Poulsen.

I Benfica kan Alexander Bah se frem til en cheftræner, Roger Schmidt, der er ekspert i genpresspillet. Og det mener landstræneren passer godt til ham:

- Bah har gennemgået en god udvikling, og det er godt set af Benfica at hente ham. Han har været gennem en god udvikling og kommer til at passe perfekt ind i Roger Schmidts måde at spille på, siger landstræneren.

Kasper Hjulmand glæder sig til kampen mod Kroatien i Parken fredag.

