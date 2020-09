PARKEN (Ekstra Bladet): For første gang i næsten fire år tabte Danmark en landskamp.

0-2 mod Belgien var måske ikke et overraskende resultat i Kasper Hjulmands debut som landstræner.

Belgien er et klassemandskab, og Danmark kan endnu ikke måle sig mod de absolut bedste nationer i verden. Belgierne var i hvert fald langt henad vejen i kontrol, specielt efter de tidligt kom i front.

- Det irriterer mig og jeg er træt af, at de fik det mål til 1-0, siger Kasper Hjulmand.

Det var tydeligt at se den nye landstræners aftryk på spillestilen. Specielt før pausen, hvor et aggressivt dansk landshold pressede højt og stressede belgierne. Men de skabte alt for lidt foran Simon Mignolets mål.

- Jeg er godt tilfreds med vores første halvleg, hvor vi spillede med stor intensitet. Og så formåede vi at holde Belgien nede på meget få chancer. Vi var i god kontrol, mener Kasper Hjulmand.

Mod en så stærk modstander som Belgien, gør det arbejdsvilkårene svære, når man kommer bagud.

- De er i kontrol og meget svære at spille mod, når de kommer foran, påpeger han.

Til gengæld erkender landstræneren, at anden halvleg ikke var optimal for danskerne.

- Vi mistede kræfter og spillede ikke med nok intensitet. Og så skabte vi for få chancer mod dem, erkender han.

Nu handler det om, at Danmark skal rejse sig tirsdag, når England gæster Parken.

Her forventer Kasper Hjulmand ændringer på sit mandskab, fordi mange spillere slet ikke er begyndt sæsonen og derfor langt fra kampformen.

- Vi ser på det søndag, når vi evaluerer og lægger en plan. Men jeg forventer der vil ske ændringer tirsdag, påpeger han.

Danmark sluttede i en 3-5-2 opstilling mod Belgien i det der lignede Hjulmands plan B.

- Vi var fastlåst og derfor forsøgte jeg noget med nogle store, stærke drenge på banen, forklarer han.

