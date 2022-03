Det kan give Hjulmand hovedbrud

Kasper Hjulmand skal lægge et vanskeligt puslespil frem mod VM til vinter, hvor spillerne møder frem med enorm belastning fra et sammenpresset program i de europæiske ligaer i efteråret – har bruttotrup på op til 50 spillere

Der er stadig otte en halv måned til VM skydes i gang i Qatar, men det ligner en kaotisk optakt for Kasper Hjulmands tropper til historiens mest kritiserede VM-slutrunde.

Derfor arbejder landstræneren også med en usædvanlig stor bruttotrup frem mod VM.

Kasper Hjulmand var glad for oprejsningen og sejren over Serbien. Der venter et stort puslespil de kommende måneder, hvor han har hele 50 spillere inde i billedet til en VM-billet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

- Jeg har en bruttotrup på 45-50 spillere, som vi holder øje med frem mod VM.

- Jeg forudser, at vi sagtens kan stå i en situation, hvor vi har skader at forholde os til, fordi spillerne skal gennem et sammenpresset program i klubberne før VM til vinter, forklarer Kasper Hjulmand.

Til kampen mod Serbien måtte han således se bort fra Simon Kjær, Andreas Christensen, Daniel Wass, Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen, Thomas Delaney, der alle var skadet. Martin Braithwaite og Jens Stryger Larsen var sorteret fra, fordi de har spillet alt for lidt.

Christian Eriksen er selvskreven til VM. Her hilser han på Kasper Hjulmand, da han blev hyldet af Parkens publikum efter en stor præstation mod Serbien. Foto: Jens Dresling.

- Det er meget afgørende, at spillerne forud for VM kommer i den rette fysiske forfatning. Vi kan ikke opstille regler for, hvor meget de skal have spillet, men det er mere end nogensinde før afgørende, at de er i kampform, fastslår Kasper Hjulmand og understreger derved, at der ikke bliver VM-billetter til spillere med meget lidt eller ingen kamptræning i benene.

Der bliver ingen forberedelsestid før VM for Kasper Hjulmand. Ligaerne rundt i Europa – inklusive Superligaen - slutter først i weekenden 12.-13. november.

Joakim Mæhle er en af de ti spillere, som Ekstra Bladet vurderer er sikker på at komme til VM til vinter. Foto: Jens Dresling.

Jesper Lindstrøm scorede sit første mål for Danmark mod Serbien. Han kommer til at slås for en VM-billet via sine præstationer for Frankfurt de kommende otte måneder. Foto: Jens Dresling.

Det betyder, at landsholdet tidligst kan samles mandag 14. november. Allerede to dage senere - 16. november - skal VM-nationerne opholde sig i Qatar, fordi alle 32 deltagerlande minimum skal opholde sig værtslandet fem dage før slutrunde begynder. Og ingen nationer må ifølge reglerne spille testkampe i Qatar før VM-slutrunden.

- Vi ved endnu ikke om det bliver muligt at spille en testkamp, inden vi rejser til Qatar. Men det ser ikke nemt ud, erkender Kasper Hjulmand, der ikke er glad for den korte forberedelsestid forud for VM.

Sidste sommer havde det danske landshold mere end to uger til at bringe spillerne i fysisk topform.

Kasper Dolberg var ikke i optimal form, da han kom hjem til EM sidste sommer. Men i løbet af 14 dage blev han brugt i fysisk topform og leverede en stor slutrunde. Til vinter er der ikke tid til at bringe spillerne i topform før slutrunden. Foto: Jens Dresling.

- Kasper Dolberg og Mikkel Damsgaard var nogle af dem, der havde behov for at blive bygget op. Den mulighed har vi ikke til vinter. Her er det nødvendigt spillerne kommer i god fysisk og spillemæssig forfatning, siger Kasper Hjulmand.

I øvrigt trækkes der lod til VM-slutrunden fredag i Doha, hvor Danmark er placeret i andet seedningslag. Det vil sige, at Holland, Tyskland, Kroatien, Schweiz, og Uruguay er nogle af de nationer, vi undgår at møde i det indledende gruppespil.

VM afvikles i perioden 21. november til 18. december.

Her er oversigten over de mange spillere, som Hjulmand har i spil til sin VM-trup:



