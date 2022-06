Andreas Cornelius har aldrig været bedre - de to mål var kronen på værket efter en fantastisk sæson for den stærke angriber

Det stille, beskedne smil. Det er sådan Andreas Cornelius er.

Men den store, stærke angriber kan godt tillade sig det store brede smil.

For det var ham, der vendte kampen. Ham der sikrede en danske sejr over de franske verdensmestre.

Det var i sandhed en kraftpræstation uden for kategori fra den 29-årige angriber.

Andreas Cornelius lader sig hylde af de 1500 danske fans. Foto: Lars Poulsen.

I 37 landskampe havde Andreas Cornelius blot scoret syv mål.

Men i landskamp nummer 38 skulle han blot bruge en halv time til at score to. Og det var ikke blot nok til at besejre de franske verdensmestre. Det tilførte dem samtidig et af de meget sjældne nederlag.

De to scoringer fra Andreas Cornelius var kronen på værket oven på en sublim sæson fra den store, stærke bomber.

Det bekræftede blot, hvad vi har set de seneste måneder: Andreas Cornelius har aldrig været bedre.

Først udlignede han med en eminent firsttimmer og siden kanonerede han bolden op i nettaget uden chance for en sagesløs fransk anfører, Hugo Lloris.

To scoringer fra Andreas Cornelius på blot 30 minutter. Hvilken kraftpræstation. Foto: Lars Poulsen.

Et bevis på en afslutningsevne i absolut europæisk topklasse fra den 29-årige bomber, der har haft et eventyrligt 2022

Tyrkisk mester, titlen som far og nu matchvinder mod verdensmestrene.

Det kan ikke være bedre for Cornelius.

- Det hele starter med fysikken. Jeg stoler på min fysik og er ikke mange for at blive skadet. Jeg har været forskånet for alle småskaderne i denne sæson, hvor jeg har været fit.

- Læg dertil, at jeg har masser af selvtillid oven på mange positive oplevelser. Det betyder, at det mentale følger med, forklarer en glad og smilende Andreas Cornelius oven på sin fantastiske bedrift.

Andreas Cornelius leverede sin hidtil bedste landskamp med to fantastiske scoringer mod verdensmestrene. Foto: Lars Poulsen.

’Corner’ startede igen på bænken, som han har gjort mange gange i sin landsholdskarriere, men med den bedrift, han leverede på en halv time, bliver han svær at forbigå mandag mod Østrig i Wien.

- Det her er en meget stor sejr for os, fordi vi har besejret verdensmestrene. Jeg er selvfølgelig meget glad for, at jeg kan hjælpe holdet til en sejr med to scoringer, siger Andreas Cornelius beskedent.

Han mener, at sejren over Frankrig beviser, at Danmark har nogle særlige egenskaber på banen.

- Vi er et lille land, men vi har mange gode spillere og kan spille op med alle, mener han.

Andreas Cornelius og holdkammeraterne rejser lørdag til Wien, hvor de mandag møder Østrig i Nations League. Østrig kom flyvende fra start med en 3-0 sejr over Kroatien på udebane.