Det kom som et chok

Søndag 7. november bliver en dag, Jens Stryger Larsen aldrig kommer til at glemme.

Det var den dag, han for alvor røg ud i Udinese-kulden. Men måden, det skete på, var på sin vis både overraskende og chokerende.

Men det viser meget præcist, hvor koldt og kynisk det kan være i fodboldens verden.

Jens Stryger Larsen er i fysisk fin form, men han har ikke spillet ét minut topfodbold siden november sidste år. Foto: Lars Poulsen.

Jens Stryger Larsen havde i dagene op til hjemmekampen mod Sassuolo trænet på det rigtige hold og det så ud til, at han skulle spille fra start, som han har gjort gennem alle fem sæsoner i Udinese.

- Få timer før vi skulle møde Sassuolo, sagde vores sportsdirektør, at jeg slet ikke skulle være en del af truppen. Jeg skulle på tribunen. Det var meget mærkeligt, når man tænker på, jeg forventede at spille fra start, siger Jens Stryger Larsen, der siden den novemberdag har trænet med førsteholdstruppen uden at komme i betragtning til kamptruppen.

- Da vi kørte fra hotellet og ud til stadion til den kamp, spurgte flere af mine holdkammerater, om jeg var blevet syg eller skadet, siger Jens Stryger Larsen, der i den periode var i dialog med Udinese om en mulig kontraktforlængelse.

Jens Stryuger Larsen sammen med Jannik Vestergaard efter sejren over Wales ved EM sidste år i Amsterdam. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har hele tiden været positiv og klar til at tale om fremtiden. På intet tidspunkt har jeg været afvisende. Men måske synes klubben, at samtalerne ikke skred hurtigt nok fremad, når vi endte, hvor vi gjorde, forklarer han.

Siden har han været henvist til tribunen til hver kamp i resten af sæsonen. Hele forløbet blev endnu mere besynderligt i januar, hvor flere klubber faktisk var parat til at købe Jens Stryger fri i Udinese.

- Jeg ved, at et par klubber stod klar, men Udinese ville ikke sælge mig, selv om jeg ikke blev brugt.

Kasper Schmeichel og Jens Stryger Larsen i kærlig omfavnelse efter sejren over Tjekkiet ved EM sidste sommer. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg kan godt undre mig over, at de ikke solgte mig, når flere klubber stod klar til at betale, samtidig med at de ikke ville bruge mig. Jeg må tilstå, at jeg er lidt overrasket over forløbet af det januartransfervindue, siger Jens Stryger Larsen, der nævner, at Udinese hen over foråret har lavet små julelege med ham.

Hvad de julelege præcis handler om, ønsker Stryger Larsen ikke at uddybe.

Nu er Udinese snart fortid. Aftalen udløber 30. juni, og et nyt kapitel venter i karrieren.

- Jeg skal hurtigt have fundet mig en ny klub. Heldigvis er min situation gunstig, fordi jeg er transferfri.

- Det kan være et nyt land, men det kan også blive Italien. Jeg kunne godt tænke mig at komme til en klub, hvor vi spiller med om noget, siger 31-årige Jens Stryger Larsen.

På trods af at han ikke har fået ét minuts spilletid siden landskampen mod Færøerne i november, ser han positivt på mulighederne for at få spilletid i de fire landskampe.

Jens Stryger Larsen i midten efter en af sejrene ved EM sidste år. Foto. Lars Poulsen.

- Jeg er ikke gået glip af én træning de seneste seks måneder. Jeg står knivskarpt og er i rigtig god form.

- Selvfølgelig har det været en mærkelig situation, en mentalt svær periode, men jeg har forsøgt at bruge det negative til noget positivt.

- Det har været ude af mine hænder. Derfor har jeg optimeret i forhold til alt det fysiske, siger Jens Stryger Larsen, der håber at have fremtiden på plads hurtigst muligt.

Det står dog ikke i drejebogen, at fremtiden ligger i Danmark på nuværende tidspunkt.

- Jeg vil gerne blive i udlandet, men man skal aldrig udelukke noget i den her verden, siger han.

