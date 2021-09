Det kommer ikke til at gentage sig

Kasper Hjulamand har ikke tænkt sig at rotere markant på landsholdet, når Moldova og Østrig står for døren i oktober. Mod miniputnationen blev der ellers skiftet voldsomt ud, da holdene senest mødte hinanden. Her vandt Danmark 8-0 med adskillige reserver i startopstillingen

To sejre, og Danmark er definitivt VM-klar.

Kasper Hjulmands tropper er tæt på den sjette VM-slutrunde for det danske landshold. Det kræver to sejre over Moldova og Østrig for at sikre VM-billetten.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vinde de to kampe, så vi hurtigst muligt er klar til VM, siger Kasper Hjulmand,

Selv om modstanderen i det første opgør ’kun’ er Moldova, så lægger landstræneren ikke op til vi ser to forskellige hold i de to kampe.

- Der bliver ikke de store udskiftninger i vores startformation i de to kampe. Senest spillede vi tre kampe på seks døgn. Nu spiller vi to kampe på fire døgn. Det er en anden situation, pointerer Kasper Hjulmand, der altså vil prioritere at stille med stærkest mulige mandskab i begge oktober-kampe.

Kasper Hjulmand kommer ikke til at stille med to forskellige startformationer til oktober-kampene mod Moldova og Østrig. Danmark stiller stærkeste hold med få udskiftninger mellem de to kampe, pointerer han. Foto: Lars Poulsen.

Han har valgt at udtage en trup på 23 spillere, hvor Jannik Vestergaard vender tilbage, efter han sad ude med en skade senest.

Der er genvalg til Rasmus Nissen Kristensen, Mohamed Daramy og Jacob Bruun Larsen, der alle fik chancen mod Færøerne uden det store held.

Men spillerne skal ikke udelukkende bedømmes på indsatsen mod Færøerne, mener landstræneren, der har givet dem en chance mere, fordi han mener, de har gjort sig fortjent til udtagelsen.

Kasper Hjulmand i samtale med Mohamed Daramy. Ajax-spilleren har fået genvalg til landsholdstruppen i oktober. Foto: Lars Poulsen.

- Ved den seneste samling havde vi ikke meget tid til at træne. Nu får vi én uge, hvor jeg kan lære Daramy, Rasmus NK og Bruun Larsen bedre at kende på træningsbanen, forklarer han.

Hjulmand er af den opfattelse, at landsholdet stadig har mange ting at forbedre. Og derfor bliver det ikke noget problem at udfylde tiden på træningsbanen.

- Vi har set, at vi har haft lidt problemer med vores offensive gennembrudsspil. Vi så det mod Færøerne, hvor vi sled med at nedbryde et kompakt forsvar. Det skal vi arbejde på at forbedre, forklarer han.

Med udsigten til snarlige VM-billetter skæver Kasper Hjulmand også til FIFA-ranglisten. Aktuelt er Danmark nummer ti. Der kræves en syvendeplads, hvis Danmark skal topseedes til VM, fordi Qatar automatisk bliver topseedet som værtsnation.

- Vi jagter en topseedning, men realistisk set ender vi i andet seedningslag, siger Kasper Hjulmand.

- Vi vil forsøge at vinde alle ti kampe, siger Kasper Hjulmand, der prioriterer, at Danmark bliver VM-klar allerede i oktober. Foto: Lars Poulsen.

- Det vigtigste for os er at forsøge at vinde alle ti kval-kampe. Men kan vi samtidig levere ti cleansheet, er det et bevis på, at vi er meget svære at score imod, siger Kasper Hjulmand.

Lige nu er Danmark den eneste nation i hele Europa med maksimumpoint efter seks af ti runder i kvalifikationen.

Danmark har 18 point og en suveræn målscorer på 22-0. Kampene mod Moldova (ude) og Østrig (hjemme) spilles henholdsvis 9. og 12. oktober.

I november spilles de to sidste kval-kampe. 12. november i Parken mod Færøerne og 15. november i Skotland.