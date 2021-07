Det måtte du ikke se på tv

Det spilder mange millioner seeres tid, da kampen må stoppes, og seerne får endda heller ikke mulighed for at se kontrollører jagte en baneløber.

Som så ofte før blev der straks klippet væk, da en baneløber fandt vej ind over kridtstregerne. De får ikke opmærksomhed, da det kan friste flere til at gøre det.

Under søndagens finale løb Adam Harison på banen ifølge Daily Mail.

Han titulerer sig selv som sanger på sin Instagram-profil med 41.000 følgere. Han har været medlem af boybandet New Priority på BBC's Little Mix.

Til de mange følgere forklarer Harison, hvorfor han valgte at løbe ind på Wembleys græs.

'Jeg elsker mit land, og jeg gjorde det for at have det sjovt. Intet andet end kærlighed og respekt for England i aften,' skriver han blandt andet.

Adam Harison formåede at undgå flere kontrollører, inden de til sidst fik fingrene i ham, og finalen kunne fortsætte.

Italien endte med at blive europamester efter straffesparkskonkurrence.

Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

