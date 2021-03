- Det var altså det første, der slog mig, da jeg så den. Den der blå stribe…er det det norske landshold?

Torsten Grunwald kan ikke lade være med at slå en lille latter op, da Ekstra Bladet fanger ham til en snak om den trøje, de bedste danske fodboldspillere skal have på, når der til sommer spilles EM.

Grunwald, der er aktuel med bogen ’Stil Består – om tøj til mænd’ og desuden har bloggen ’Den velklædte mand’, er ikke synderligt begejstret for Hummel-kreationen.

- Hvad fanden gør den blå streg dér?, spørger han til designet, der ud over hvide skuldre og rødt bryst og mave har en tredje farve ved kravebenet - og igen i nakken.

- Jeg kan se designere mødes i workshops og få smarte ideer, og der bliver fundet på. Men hvad er der lige sket der, spørger han videre, uden at Ekstra Bladet kan give et fornuftigt svar.

- …Men gør det noget?

- Hvis der nu er en historisk reference, at Frederik VII gik med sådan en blå stribe, så kan jeg forstå det. Det ved jeg ikke noget om. Men ellers synes jeg, det er uheldigt, siger han.

- De fleste af os forventer en trøje i rødt og hvidt. Og så får vi noget blåt.

Han noterer sig, at design generelt fylder ret meget på trøjen. Og at han i øvrigt undskylder sig med, at han som Jørgen Leth, som han siger, har svært ved at komme videre.

- Men de har ret mange ting kørende med den trøje. Den blå farve fortsætter omme i nakken. Og så er der lagt noget changerende ind, nogle effektstriber, der får den til at glimte lidt. Der må gerne være knald på farverne, men det design larmer. Jeg synes, det nærmer sig en overbelæsset lagkage, kommer det.

De danske slutrundetrøjer 1984-2018 1 af 17 Jesper Olsen og Søren Lerby i sort/hvid ved EM i 1984. Trøjerne var dog røde med hvide ærmer. Her efter sejren over Belgien. Arkivfoto: Lars Poulsen 2 af 17 Danmark storbanker Uruguay i de berømte stribede trøjer ved VM i 1986. Arkivfoto: Lars Poulsen 3 af 17 Morten Olsen foran Lothar Matthäus ved EM i 1988. Arkivfoto: Lars Poulsen 4 af 17 Europamestren anno 1992. Arkivfoto: Lars Poulsen 5 af 17 Fra EM-revanchen i august 1992. Arkivfoto: Lars Poulsen 6 af 17 Michael Laudrup skiftes ud i 0-3-blamagen i Sarajevo i 1997. Trøjen spillede Danmark i under EM året før i England. Arkivfoto: Lars Poulsen 7 af 17 Michael Laudrup mod Saudi-Arabien ved VM 1998. Arkivfoto: Lars Poulsen 8 af 17 Miklos Molnar i '98. Arkivfoto: Lars Poulsen 9 af 17 Søren Colding har fået has på Marc Overmars under EM i 2000. Arkivfoto: Lars Poulsen 10 af 17 Endnu en Jon Dahl-scoring ved VM i 2002. Arkivfoto: Lars Poulsen 11 af 17 Christian Poulsen forsøger at blokere for Pavel Nedved i kvartfinalen i 2004. Resultatet behøver vi ikke bruge krudt på. Arkivfoto: Lars Poulsen 12 af 17 Da Jon Dahl scorer til 2-1 mod Sverige i 2004. Arkivfoto: Lars Poulsen 13 af 17 Nicklas Bendtner scorer mod Island i efteråret 2007 i den mareridtsagtigt EM-kvalifikation. Trøjen kom aldrig i brug ved en slutrunde. Arkivfoto: Lars Poulsen 14 af 17 Christian Poulsen i trøjen, Danmark spillede i under VM 2010 i Sydafrika. Her efter fuseren i Rustenburg mod Japan. Arkivfoto: Lars Poulsen 15 af 17 Nicklas Bendtner har udlignet til 1-1 mod Italien i 2013 i Parken. Trøjen blev brugt ved EM året før. Arkivfoto: Lars Poulsen 16 af 17 Det danske landshold inden VM-kvalifikationsbraget hjemme mod Italien i efteråret 2013. Trøjen blev brugt ved EM året før. Arkivfoto: Lars Poulsen 17 af 17 Christian Eriksen i 0-0-kampen mod Frankrig i 2018. Arkivfoto: Lars Poulsen

Torsten Grunwald peger desuden på det grå mærke nederst på trøjen.

- Der er for mange behov, der skal tilgodeses. Det er som om, der har manglet nogen, der kan skære igennem, siger han og ærgrer sig i mere generelle vendinger over, at der indimellem er en tendens til, at skuldre og ærmer skal være én farve, mens resten af trøjen har en anden farve.

- Hvorfor? Hele trøjen skulle være rødt, og så skulle mærket være hvidt. Og Hummel-logoet også. Det ville være mere enkelt, siger han inden han runder af med en konstatering:

- Jeg ved jo godt, de skal lave noget nyt, og at det skal være anderledes. Man kan ikke forlange, at det skal være det samme hver gang. Og det kunne da have været meget værre…

