- Det rører mig at snakke om

AALBORG (Ekstra Bladet): Robert Skov lagde op, Kasper Dolberg scorede.

Det var et perfekt samarbejde mellem de to Silkeborg-drenge, da Danmark kom på 2-0 i tirsdagens testkamp mod Luxembourg.

En hurtig omstilling, hvor tre danske berøringer førte til mål. Fra Christian Eriksen til Robert Skov og videre til Kasper Dolberg. Det perfekte eksempel på hurtig, effektiv omstillingsfodbold.

Og det var en sekvens, der i sandhed påvirkede manden i oplæggerens rolle, Robert Skov.

- Det er en speciel historie for os i Silkeborg. Vi voksede op sammen og spillede gennem ungdomsårene på samme hold frem til Kasper rejste til Ajax.

- Det rører mig lidt at snakke om, fordi der ligger nogle store følelser bag. Rørt er måske et stort ord, men det er bare specielt for mig at spille sammen med Kasper, forklarer Robert Skov.

Efter års adskillelse er de nu samlet igen – på landsholdet. Og det er noget ekstraordinært at spille sammen med ungdomskammeraten.

- Det er kæmpe stort for mig, at vi nu spiller sammen på landsholdet. Forhåbentligt lykkes det også et par gange i fremtiden, siger Robert Skov, der er ekstraordinært glad over Silkeborg-vennen scorede to gange:

- Når Kasper scorer, bliver jeg ekstra glad, smiler han.

Kasper Dolberg har netop scoret til 3-0 og bliver gratuleret af Henrik Dalsgaard, Robert Skov og Lukas Lerager. Foto: Lars Poulsen.

Kan spille alle pladser

Sidste sæsons målkonge i Superligaen var tæt på at score mod Luxembourg, men sigtekornet var ikke rigtig indstillet. Han sparkede over og ved siden af målet.

På trods af den manglende skarphed, så efterlod Robert Skov et særdeles positivt indtryk. Han var dynamisk, udfordrende og stærk i pasningsspillet.

- Jeg gør, hvad jeg kan for at gribe de chancer, jeg får, konstaterer han.

Nu skal han hjem til Hoffenheim og arbejde videre, så han om én måned kan presse sig på til holdet i kampene mod Gibraltar og Irland, hvor Danmark skal bruge en sejr og uafgjort i Irland for at sikre EM-billetten.

- Om jeg skal hjem og spille venstre back eller højrekant betyder ikke så meget for mig. Jeg spiller, hvor træneren placerer mig. Jeg har allerede fået meget spilletid, og i Hoffenheim havde de ikke forventet, at jeg ville tilvænne mig så hurtigt, forklarer Robert Skov.

