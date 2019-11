Det så du ikke på tv: Baneløber i clinch med Schmeichel

Det var ikke ventet, at Gibraltar ville give Kasper Schmeichel en udfordrende dag på kontoret fredag aften i Parken. Det gjorde de heller ikke.

Landsholdsmålmanden blev dog alligevel udfordret mod slutningen af kampen. En baneløber undveg sikkerhedspersonalet i Parken og havde således skaffet sig noget så sjældent som en friløber ned mod det danske mål.

Sekundet før, at baneløberen glider ind i Schmeichel. Foto: Lars Poulsen

Med dannebrog som kappe gik den danske fan dog efter manden og ikke bolden. Baneløberen havde kun øjne for Kasper Schmeichel og forsøgte at give ham et kram.

Baneløberens plan om at kramme Schmeichel lykkes ikke helt. Han ramlede i stedet helt ukontrolleret ind i Schmeichel, der efterfølgende måtte tage sig til benet. Om det skyldes mandens balance eller den meget omtalte bane i Parken skal være usagt.

Foto: Lars Poulsen

Åge Hareide og resten af landsholdet kan dog ånde lettet op. Kasper Schmeichel kunne efter kampen fortælle den fremmødte presse, at han kom helskindet igennem kollisionen med den invaderende fan.

- Han prøvede at stoppe lige før mig, men så gled han og ramlede ind i mit knæ. Heldigvis skete der ikke noget, lød det fra Schmeichel ifølge Ritzau.

Der står derfor intet i vejen for, at han igen kan vogte målet for Danmark i en kamp mod Irland. I de foregående fem kampe mellem de to nationer, har Schmeichel kun skulle hente bolden i nettet to gange. Hvis Danmark undgår nederlag i den, vil de være klar til EM.

