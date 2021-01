Det smadrer sporten: Fuldstændigt absurd

Arbejdernes Landsbank satte i ugens løb stolen for døren for DBU. Hvis ikke loven bliver ændret, så banker og bettingselskaber igen må ses i sammenhæng på trøjer og bander, stopper banken som hovedsponsor for DBU 15. februar.

Den presbold, som banken sendte i retning mod politikerne, giver nu bonus.

Søren Pape Poulsen, leder af Det Konservative Folkeparti, går ind i sagen og kræver den lynbehandlet.

- Jeg har sendt et spørgsmål til erhvervsministeren, hvor jeg kræver et hurtigt svar. Det her er en sag, der kræver hastebehandling.

- Det forekommer helt absurd, at banker, der ikke formidler kviklån, skal forhindres i at støtte sporten, siger Søren Pape Poulsen til Ekstra Bladet.

15. februar skal det være afklaret om kviklåns-loven bliver ændret, så Arbejdernes Landsbank igen må ses i sammenhæng med Danske Spil som her på landsholdets trøjer. Foto: Lars Poulsen.

Konservative var ikke med til at vedtage den nye lov om kviklån. Loven blev vedtaget af et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativt.

- Vi må se handling nu. Og det glæder mig, at ministeren tidligere har været positiv for at ændre loven.

- Alle må kunne se, at det her slet ikke giver mening. Det her kan få vidtrækkende konsekvenser for foreningslivet. Sponsorater til både eliten og bredden i idrætslivet er i farezonen, hvis loven ikke straks bliver ændret, påpeger Søren Pape Poulsen, der forventer hurtig lovændring.

- Arbejdernes Landsbank har en deadline, der hedder 15. februar. Derfor skal det gå stærkt. Og jeg nægter simpelthen at tro, at mine politiske kolleger ikke kan se fornuften i, at loven hurtigst muligt bliver ændret. Den sunde fornuft må råde, påpeger Søren Pape Poulsen.

Konservative og Søren Pape Poulsen var ikke med til at vedtage loven om kviklån. Nu går han ind i sagen og skriver brev til erhvervsministeren. - Den sunde fornuft må råde, så loven kan blive ændret, mener han. Foto: Jens Dresling.

I sit brev til erhvervsministeren skriver Søren Pape Poulsen blandt andet:

’Selv finansielle virksomheder, der ikke udbyder kviklån, bliver forhindret i at sponsorere sports- og idrætsbegivenheder som følge regeringens skærpede regler for kviklån.

Hvordan og hvornår har regeringen tænkt sig at løse problemet, så herrelandsholdet i fodbold både kan have Danske Spil og Arbejdernes Landsbank som sponsor?’

Erhvervsminister Simon Kollerup er sygemeldt. Lige nu varetager Dan Jørgensen tjansen som vikar.

Søndag var det ikke muligt at få en kommentar fra den vikarierende erhvervsminister. Pressetjenesten i ministeriet har mandag lovet at følge op på sagen.

Peter Froulund, kommunikations- og marketingdirektør i Arbedjernes Landsbank, glæder sig over Søren Pape Poulsen er gået ind i sagen, men nu vil han se en løsning på problemet.

- Det er ikke første gang en politiker går ind i den her sag. Nu er det faktisk på tide, at vi ser handling bag de ord, påpeger han.

