Det store EM-regnestykke: Bare ikke 0-0 i Dublin

Åge Hareide risikerer at skulle frem med den helt store regnemaskine inden Danmarks sidste kamp i EM-kvalifikationen.

Det danske landshold slutter kvalen 18. november i Dublin, og her kan det vise sig, at 1-1 vil sende Danmark til EM, mens 0-0 vil betyde, at de rød-hvide skal ud i endnu en kvalifikation til foråret.

Der er mange scenarier i spil i Gruppe D, hvor Danmark, Schweiz og Irland kæmper om EM-billetterne.

De to bedst placerede er sikret EM-deltagelse, og der kan opstå et scenarie, hvor resultaterne af de indbyrdes kampe afgør, hvem der skal til EM.

Hidtil er de tre indbyrdes opgør alle endt uafgjort, og hvis de tre sidste også gør det, ser det godt ud for Danmark.

Alt er dog under forudsætning af, at Danmark, Irland og Schweiz alle gør rent bord mod Georgien og Gibraltar.

I så fald vil de tre hold have nøjagtig lige mange point, og så vil målscoren i de indbyrdes kampe afgøre placeringen i gruppen.

Her har Danmark og Schweiz en kæmpe fordel, da de spillede 3-3 i Basel. Det resultat skal Irland kopiere for at kunne gå forbi Danmark, og det virker trods alt ikke sandsynligt.

Sådan er den indbyrdes stilling Danmark 2 kampe (4-4) 2 point Schweiz 2 kampe (4-4) 2 point Irland 2 kampe (2-2) 2 point

Problemet kan opstå, hvis Schweiz slår både Danmark og Irland og ender som etter. Så vil andenpladsen blive et rent dansk-irsk anliggende.

I så fald ville Danmark skulle score i Dublin, for 0-0 ville sende Irland videre til EM, da de ville have scoret flest udebanemål i de to indbyrdes kampe mod Danmark.

1-1 vil til gengæld passe Danmark godt. Så kommer den suveræne målscore Åge Hareides mandskab til gode. Danmark har efter 6-0-sejren i Gibraltar plus ti, mens Irland kun har plus fire.

Skulle Irland vinde gruppen, og ender Danmark lige med Schweiz, skal Hareides mandskab ’bare’ have sørget for enten at have spillet 0-0, 1-1 eller 2-2 med schweizerne i Parken. Så vil Danmark være bedst indbyrdes.

Konklusionen er, at det ser rigtig fornuftigt ud for Danmark, og med mindst 1-1 i Dublin i sidste kamp vil de rød-hvide med stor sandsynlighed være EM-klar.

Sådan er reglerne Hvis to eller flere hold ender på samme pointantal, bruges følgende kriterier for at afgøre, hvem der slutter øverst: 1) Flest point i indbyrdes opgør mellem de berørte hold 2) Bedste målforskel i de indbyrdes kampe mellem de berørte hold 3) Flest scorede mål i de indbyrdes kampe mellem de berørte hold 4) Flest scorede udebanemål i de indbyrdes kampe mellem de berørte hold 5) Hvis to hold fortsat står helt lige, bruges de ovennævnte kriterier igen mellem de to hold 6) Er der fortsat lighed, går man til bedste målforskel i alle gruppekampe 7) Flest scorede mål i alle gruppekampe 8) Flest scorede udebanemål i alle gruppekampe 9) Flest sejre i alle gruppekampe 10) Flest uebanesejre i alle gruppekampe 11) Bedst fairplay-opførsel (1 point for et gult kort, 3 point for gult-rødt, 3 point for direkte rødt, 4 point for et gult kort efterfulgt af direkte rødt) 12) Rangering på UEFA Nations League-ranglisten. Her er Danmark aktuelt foran Irland, men efter Schweiz Vis mere Luk

Skulle det kun blive til en tredjeplads i gruppen, vil landsholdet få en ekstra chance for at kvalificere sig.

I slutningen af marts kæmper 16 hold fordelte i fire grupper om de sidste fire EM-pladser.

Danmarks er som gruppevinder i det nye UEFA Nations League-format sikre på en plads i League B's playoff. Her kunne modstanderne meget vel blive fundet mellem nationer som Bosnien, Østrig og Wales.

Danmark ville sandsynligvis få hjemmebane i semifinalen, mens der trækkes lod om hjemmebanefordelen i finalen nogle dage senere.

Alt det håber Åge Hareide at undgå, og det hele behøver slet ikke blive så kompliceret. Danmark skal bare vinde de sidste fire kampe i gruppen!

