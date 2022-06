Det store overblik: Hjulmands vindere og tabere

Flere greb den chance de fik af Kasper Hjulmand, men der var også flere spillere, som skal skifte klub eller stramme sig an, hvis de skal med til VM - se oversigten over landsholdets vindere og tabere

De startede 26 spillere. Fire faldt fra undervejs og én enkelt blev hidkaldt i slutningen af samlingen.

Der var dem, der greb chancen, men der var også dem, der har noget at forbedre, hvis de stadig skal gøre sig forhåbninger om at komme til VM-slutrunden senere på året

Man kan godt kalde de fire Nations League kampe for en slags terminsprøve for landsholdsspillerne.

For nu er der i landsholdsregi kun to chancer i september for at vise sig frem, inden Kasper Hjulmand udtager sin 23-mandstrup til VM-slutrunden.

Det er kampene mod Kroatien og Frankrig i Nations League.

Pierre Emile Højbjerg leverede fire suveræne kampe for Danmark. Han fremstår mere og mere som landsholdets kommende anfører, når Schmeichel og Kjær har lagt støvlerne på hylden. Foto: Lars Poulsen.

Men det bliver på ingen måder kun de to kampe, der afgør, hvem landstræneren vælger til sin VM-trup.

De første måneder af den nye sæson får stor indflydelse på de valg, Kasper Hjulmand skal træffe.

Kasper Schmeichel og Pierre Emile Højbjerg var de eneste danskere, der spillede samtlige 360 minutter i de fire kampe over blot ti dage. Og ingen af dem behøver at blive bekymret for, om de kommer med i VM-truppen. De er sikre kort hos landstræneren.

Men flere spillere får travlt med at få skiftet klub, så de har større chance for spilletid og derved en billet til VM-drømmeland.

Her har vi lavet oversigten over Kasper Hjulmands vindere og tabere efter de fire kampe.

Vindere:

Rasmus Nisse er kommet meget tættere på en plads i VM-truppen. En stærk indsats i de fire kampe, han var på banen. Foto: Lars Poulsen.

Rasmus Nissen Kristensen

Han fik spilletid i alle fire Nations League-kampe. Fik lov at spille begge kampe mod Østrig fra start til slut. Specielt præstationen i hjemmekampen lover godt for den kommende Leeds-spiller.

På banen har han efterladt et meget stærkt indtryk. Som en dynamisk, aggressiv, teknisk velfunderet og fysisk stærk back, der gerne vil fremover banen.

Han fremstår klart som en af de største vindere efter samlingen.

Nissen havde en travl samling. For udover at levere stærke præstationer på grønsværen, nåede han også et klubskifte fra Salzburg til Leeds i Premier League. Og det virker som et særdeles velovervejet klubskifte, fordi han her får en manager, der kender ham indgående.

Leeds-manager Jesse March var nemlig manager i RB Salzburg over to sæsoner, da Rasmus Nissen spillede i klubben.

Joachim Andersen fik spilletid i alle fire kampe og efterlod et stærkt indtryk. Han har spillet sig tættere på en plads i VM-truppen. Foto: Lars Poulsen.

Han har stået lidt i skyggen af de øvrige stoppere ved tidligere lejligheder. Men med spilletid i alle fire Nations League kampe fik han vist sig fornemt frem. Kræfterne slap dog op til sidst mod Østrig.

Han er en spiller, der har styrket sin VM-kandidatur, fordi han som central forsvarsspiller er en type, som landstræneren i sandhed kan stole på.

Solidt håndværk undervejs i kampene.

Jonas Wind var ude de to første kampe. Fik lov at starte mod Østrig, hvor han med scoring og oplæg fik sluttet fornemt af på samlingen. Foto: Lars Poulsen.

Han sad ude med en småskade de første to kampe. Blev skiftet ind mod Kroatien uden den store succes, men viste sine færdigheder for fuld udblæsning mod Østrig.

Både i en rolle til venstre og som den dybe angriber. Scorede for første gang i landsholdsregi i Parken og leverede et flot oplæg til Andreas Skov Olsen.

Han har udviklet sig markant efter skiftet til Wolfsburg. Kan det fortsætte, så tegner det lovende frem mod VM.

Tabere:

Daniel Wass kom uden spilletid. Og han havde ikke kræfterne til at spille i alle kampe. Det ligner et klubskifte og mere spilletid, hvis han skal til VM. Foto: Lars Poulsen.

Han fik spilletid i to af de fire kampe. Leverede solidt mod Frankrig, men så træt og slidt ud mod Kroatien, hvor han også blev udskiftet efter en times spil.

Han må have set lidt bekymret til, hvor stærkt Rasmus Nissen har præsteret i de fire kampe.

Det trækker op til et klubskifte, hvis han skal spille fast og samtidig have indfriet ambitionen om at spille VM til vinter.

Martin Braithwaite spillede fra start mod Østrig uden at imponere. Han virkede rusten, hvilket er helt naturligt med blot 25 minutters fodbold i benene i 2022. Han vil blive i Barcelona, og det kan i sidste ende koste ham pladsen ved VM, hvis han ikke får spillet fast. Foto: Lars Poulsen.

Han fik chancen fra start i Wien, men det var ikke særlig vellykket i Østrig. Præstationerne var langtfra overbevisende i hjemmekampene mod Kroatien og Østrig, hvor han blev indskiftet.

Han virker rusten, og det er helt naturligt med begrænset spilletid i bagagen.

Intet tyder på han søger væk fra Barcelona. Planen er at begynde i Barcelona, men får han ikke spilletid i efteråret, fordufter chancen for VM-billetten stille og roligt.

Han er i sandhed under pres og har tilmed afvist en lejeaftale.

En halvleg blev det til for Billing. Han ser ud til at være langt fra en plads i VM-truppen. Et stærkt efterår i Bournemouth kan hjælpe ham. Spørgsmålet er om det er nok. Foto: Lars Poulsen.

Philip Billing

Han var på Årets Hold i Championship, men tilliden fra landstræneren har ikke været stor. Han fik én halvleg i mandagens sejr over Østrig. Derved fik han ikke mange muligheder for at vise sig frem.

Nu skal han vise sig frem på den store scene i Premier League. Det kan åbne døren på klem for en VM-billet, men det ser meget problematisk ud.

Et par minutters spilletid i fire kampe. Det var ikke en samling han husker tilbage på med stor glæde. Vejen til VM ser svær ud. Foto: Lars Poulsen.

Det blev blot til ét par minutter, da han afløste en skadet Yussuf Poulsen mod Kroatien. Og det er selvfølgelig ikke et grundlag til at vurdere hans præstationer. Han hænger på et yderligt VM-mandat, der skal særdeles gode præstationer til i Hoffenheim, hvis han skal ind i VM-varmen.

Han fik muligheden i udekampen mod Østrig. Han havde en friløber, men svigtede. Det var ikke godt, hvad han fik vist. Men han er meget alsidig og skal nok komme til VM, hvor han vender styrket tilbage og spiller i efteråret. Foto: Lars poulsen.

Det blev ikke en samling, han mindes med glæde. Han fik chancen i angrebet i udekampen mod Østrig - og dumpede med et brag. Siden blev han skiftet ind mod Kroatien, men fik blot syv minutter på banen, før han måtte lade sig udskifte med en muskelskade. En skade, der holder ham ude de kommende seks uger, hvor der heldigvis ikke er kampe. Han kommer dog bagud i opstarten til den nye sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Tre bomber tikker i FC Midtjylland