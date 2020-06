- Det var fuldstændigt ødelæggende for os

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Der er kampe, der brænder sig ind i et lands fodboldsjæl.

Kampe, som vi husker, men ville ønske, at vi kunne glemme.

Smerten og forestillingen om, hvad der kunne være sket, forsvinder aldrig helt. Det bliver bedre med tiden, men de vil altid være der som et ar.

Preben Elkjærs straffesparksafbrænder mod Spanien ved EM i '84, Jesper Olsens fatale tilbagelægning mod spanierne ved VM to år senere, Bakeros lumske screening af Schmeichel, der kostede os billetten til VM 1994.

Og så er der alle de gyldne stunder og magiske minder, som vi heldigvis aldrig vil glemme at huske.

Grundlovsdag 1985 mod Sovjetunionen i Idrætsparken, EM-finalen i Göteborg i '92, og naturligvis kampen mod Uruguay hvor en begejstret Svend Gehrs udbrød 'det er genialt, dét der'.

'Nej, han venter!' Michael Laudrup runder Uruguays målmand Fernando Álvez og bringer Danmark foran 3-1. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

Der skrives stadig artikler om Danmarks VM-opgør mod Uruguay i 1986, og det er ikke kun herhjemme, at kampen har gjort et uudsletteligt indtryk.

Mange forelskede i Sepp Pionteks dynamitdrenge, men den dag i Nezahualcóyoti knuste de også hjerter og drømme.

Diego Forlán var kun lige blevet syv, men den uruguayanske fodboldlegende husker stadig oplevelsen foran tv-skærmen.

- Det var mit første VM. Vi spillede en virkelig god kamp mod Vesttyskland og fik uafgjort, og så var der kampen mod jer …

- Det var utroligt og fuldstændigt ødelæggende for os. Vi husker stadig Laudrup og de andre store spillere, I havde på det hold, siger den uruguayanske fodboldlegende til Ekstra Bladet.



Blandt de største 41-årige Diego Forlán er blandt de største fodboldspillere og personligheder i Uruguay. Han spillede 112 landskampe og scorede 36 mål. Kun Suárez og Cavani har lavet flere mål for 'La Celeste'. Forlán var den store stjerne på det hold, der i 2010 blev nummer fire til VM. Han lavede fem mål og fik Guldbolden som turneringens bedste spiller. På klubplan var han i blandt andet Manchester United, Villerreal, Atlético Madrid og Inter.

Bedst gjorde han det i spansk fodbold, hvor han blev ligatopscorer i både 2004/05 og 2008/09. I sæsonen 2004/05 delte han desuden den europæiske topscorerpris, Guldstøvlen, med Thierry Henry. Forlán vandt både Premier League og FA Cup'en med Manchester United og Europa League med Atlético Madrid. Han førte desuden sit land til triumf i Copa América i 2011 og scorede to gange i finalen. Forlán stoppede sin aktive karriere i august 2019 og blev kort før jul præsenteret som ny træner i Peñarol. Ekstra Bladet talte med Diego Forlán i forbindelse genstarten af spansk fodbold. Han er ambassadør for La Liga og stillede op til interview med flere danske og skandinaviske medier, herunder Ekstra Bladet. Vis mere Luk

Sammen med Luis Suárez er 41-årige Forlán den største spiller i nyere tid i Uruguay. To gange blev han topscorer i La Liga, og ved VM i 2010 i Sydafrika blev han valgt til turneringens bedste spiller.

Uruguay nåede semifinalen ved den lejlighed, mens de i 1986 aldrig rigtig kom sig over 1-6-nederlaget til Danmark og rejste hjem efter 1/8-finalen.

- Og vi havde ellers et godt hold, et virkelig godt hold, siger Forlán.

Uruguay var forsvarende Copa América-mestre og havde Enzo Francescoli.

Den elegante 10'er, som Zinedine Zidane har opkaldt en af sine sønner efter, var datidens store uruguayanske stjerne.

Han var deres Michael Laudrup, men Francescolis reducering før pausen betød kun, at det stolte fodboldland ikke tangerede dets største nederlag nogensinde.

- Jeg husker, at det var hårdt at se kampen. At se dem score så mange mål. Det var gode mål, og det så let ud, selvom det ikke er let.

- Danmark havde store spillere, de fleste spillede for store klubber og fik en flot karriere, siger Diego Forlán.

Diego Forlán var målkonge i Atlético Madrid. Foto: Sergio Pérez/Ritzau Scanpix

I Danmark er kampen for nylig blevet genudsendt, men i Uruguay er det ikke den første kamp, tv-stationer hiver frem for arkivet.

Diego Forlán, der i dag er træner i Peñarol, fortæller dog til Ekstra Bladet, at han godt kunne tænke sig at gense den for at finde ud af, om det var så slemt, som han husker det.

- Jeg så ikke alle 90 minutter dengang. Jeg var syv år. Men når du ser et 6-1-resultat, tænker du, at enten gjorde holdet alt forkert, eller også scorede de andre på alt, de havde.

- Jeg ved ikke, om det var det ene eller andet. Vi spillede ikke godt og mødte et fantastisk hold, siger Diego Forlán, der ligesom mange andre i det lille sydamerikanske land med de store fodboldtraditioner har svært ved at forstå, at det kunne gå så galt:

- Du ser ikke Uruguay indkassere seks mål. Vi er altid solide defensivt, så på den måde var det fuldstændigt anderledes.

- De danske spillere kom igennem alle steder fra. Det var virkelig godt ... for jer, ikke for os!

6-1 stod der på måltavlen, da Danmarks gruppekamp mod Uruguay blev fløjtet af. Foto: Lars Poulsen

Danmark havde et hold, som ifølge eksperter havde potentialet til at vinde det VM, men Jesper Olsens uforglemmelige og temmelig ufrivillige frispilning af Butragueño i 1/8-finalen mod Spanien blev starten på enden for danskerne.

Diego Forlán stoppede sidste år karrieren og er nu træner i hjemlandet i Peñarol. Foto: Diego Vara/Ritzau Scanpix

Havde gerne boet i Danmark

Diego Forlán kom vidt omkring i sin karriere, der først sluttede sidste år.

I de sidste år var han både i Indien og Hong Kong og blev i 2015 rygtet til Skandinavien, da et ophold i Japan var ovre.

Med et smil fortæller han, at der var noget om snakken, og at det kunne have været et godt sted at leve for ham.

Derfor forstår han også godt, hvorfor hans to landsmænd Guillermo Varela og Michael Santos er at finde i dansk fodbold hos FCK.

- Det er er rart land at leve i. Danmark er fantastisk, og livskvaliteten er fantastisk. La Liga, Serie A, Premier League og Bundesligaen er selvfølgelig topligaerne i verden, men de skandinaviske ligaer er også hårde.

- Det er ikke noget nemt sted at spille. Det er meget fysiske ligaer, og så er der kulden og vinteren, siger Forlán, der inden sit stop nåede at stå over for Michael Santos i Copa Libertadores og naturligvis også har et indgåede kendskab Guillermo Varela.

Guillermo Varela (tv.) og Michael Santos (th.) fejrer sammen med Dame N'Doye en derbysejr over Brøndby. Foto: Jens Dresling

- Guillermo er en rigtig god spiller, og jeg er glad på hans vegne over, at han får kampe og også gør det godt. Den anden dag hørte jeg ham og Santos tale i radioen. De var virkelig glade.

- Santos er også en god spiller. Han scorer mål, han er hurtig. Han havde ikke den bedste tid i Spanien, men hvis han gør det godt i Danmark, får han måske chancen for at komme til La Liga eller en anden god liga, siger Diego Forlán.

