- Det var sgu rigtig dejligt at se ham

- Vi må vende det her til noget positivt, Christian er hos os, nu må vi gå ud og spille for ham og hans familie, siger Kasper Schmeichel, der besøgte Eriksen på Rigshospitalet sammen med Simon Kjær

Som en af de mest erfarne trådte Kasper Schmeichel i sandhed også i karakter på banen, da Christian Eriksen pludselig faldt om.

Landsholdsmålmanden viste lederskab fra højeste hylde, tog et stort ansvar, da det hele var kaotisk på grønsværen.

Mandag formiddag stod han i Helsingør til det første pressemøde med spillerne halvandet døgn efter den grusomme oplevelse i Parken, hvor Christian Eriksen i minutter svævede mellem liv og død.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kasper Schmeichel trøstede Christian Eriksens kæreste, Sabrina, i Parken. Han viste også stort lederskab i forhold til sine holdkammerater. Foto: Lars Poulsen.

- Det, der skete på banen, var en meget ubehagelig oplevelse. Alle agerer som de nu engang gør. Jeg prøvede at tænke, hvordan mine holdkammerater ville tænke, hvis jeg lå der.

- Danmark har vist, hvad det vil sige at være dansker, at stå sammen. Et helt stadion, et helt land kiggede på, mens det skete. Alle var magtesløse.

- Selv om alle var meget påvirket af situationen, så stod vi sammen og beskyttede Christian, forklarer Kasper Schmeichel, der uddyber:

- Vi skal vende det her til noget positivt og det skal motivere os. Vi har en kamp på torsdag.

- Christian er heldigvis stadig blandt os, det kunne være endt meget værre, men det er kun fordi vi har så sindssyge dygtige læger.

- Nu skal vi gøre noget ekstraordinært for Christian. Vi skal spille for Christian, for hans familie.

- Selvfølgelig er det en uvirkelig situation, vi står i. Og vi er mange forskellige typer på holdet. Alle reagerer vidt forskelligt. Nogle er i chok, andre er kede af det og så er der dem, der ser positivt på det hele, fordi Christian er i live. Intet er forkert. Ingen følelser er forkerte. Man har det, som man har det, forklarer Kasper Schmeichel.

Søndag aften var Kasper Schmeichel på besøg hos Christian Eriksen på Rigshospitalet sammen med Simon Kjær.

- Jeg har set og talt med Christian. Det var sgu rigtig dejligt at se ham. Bare det at se ham smile og grine. Ja, mærke, han er i live.

- Det har hjulpet mig rigtig meget at se ham. Det vigtigste er, at han er ved godt mod, siger landsholdskeeperen.

Artiklen fortsætter under billedet..

- Vi må nu spille for Christian. Vi må gøre alt, hvad vi kan for at vinde, siger Kasper Schmeichel, der prøver at tænke positivt, fordi - som han siger - Christian er stadig iblandt os, det kunne være endt meget værre. Foto: Lars Poulsen.

Han pointerer, at den eneste grund til, at det danske landshold mandag er tilbage på træningsbanen, er fordi Christian Eriksen har det godt og er stabiliseret på Rigshospitalet.

- Uanset om vi vinder, spiller uafgjort eller taber torsdag, så skal vi se hinanden i øjnene og sige til os selv: Vi skal give alt, vi skal gøre alt, hvad vi kan.

- Er det ikke nok, så er det bare sådan, forklarer Kasper Schmeichel, der har bearbejdet krisen på sin helt egen måde:

- Jeg tænker positivt. Christian er stadig hos os. Det er nu engang det vigtigste, siger Kasper Schmeichel. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg tænker positivt, er glad, lykkelig for vi har Christian hos os. Det gør mig glad i denne tid.

- Og så er det fuldstændig sindssygt at se den opbakning, vi har fået fra fans, fra kongehuset, ja, fra hele verden. Det er vi utrolig taknemmelige for, pointerer han.

Her kan du læse om Kasper Schmeichel kritik mod UEFA, der reelt ikke gav spillerne et valg.