- Det var tåbeligt sagt, Ståle!

Det danske U21-landshold skal forsvare nationen ved EM-gruppespillet i Ungarn, der for det dansk holds vedkommende skydes i gang torsdag med kampen mod Frankrig.

Siden følger Island søndag og Rusland onsdag i næste uge. De to bedste fra hver af de fire EM-grupper går videre til knockout-fasen, der som følge af corona først bliver afviklet fra 31. maj.



Mange af A-landsholdets stjerner har fået noget af deres læring og erfaring via U21-landsholdet, men det er ikke alle danske U21-landsholdsspillere, der tager springet videre til A-holdet.

For nogle af dem vil det være endegyldigt slut med landsholdsfodbold, når EM er forbi, og de falder for aldersgrænsen til U-landsholdsfodbold. Det viser al statistik.

Men selv dem, der ikke skal spille flere slutrunder, får værdifuld erfaring ud af turneringen, spår DBU-talentudviklingschef, Flemming Berg.

- Sådan en kamp som den, vi skal spille mod Frankrig, den er på tempoet og specielt på presset på et højere niveau end Superligaen - højere end alle holdene i Superligaen! Det vil der være nogle af spillerne, der ikke er vant til, siger Flemming Berg til Tipsbladet.

Flemming Berg. Foto: Annika Byrde/Ritzau Scanpix

Vingaard hårdt mærket

- Jeg glemmer aldrig, da vi er i Korea og forbereder os til OL. Der skal vi møde Nigeria, og vi har Martin Vingaard med, der har spillet næsten 300 Superliga-kampe.

Da vi kommer ind i pausen, siger han: 'Det her har jeg aldrig prøvet før!'

- Det gik så stærkt, og de sad så hårdt på ham. Spillerne får bare nogle oplevelser af, hvad der skal til på den lange bane, hvis man gerne vil nå dét niveau.

- Og så lærer de også at få et resultat mod de hold. Hvis vi laver det til en fuldstændig åben kamp mod Frankrig, så får vi tæv. De vil overmatche os på tempo, men også på selve fysikken. Det vil de.

- Hvordan griber vi sådan en kamp klogt an? Vi skal stadig have et resultat ud af det. Det kan de forhåbentlig også bruge, når de kommer hjem senere, siger Flemming Berg.

Solgt efter U21-EM

Hvis spillerne da overhovedet kommer hjem. For nogle gange kan man blive solgt på baggrund af indsatsen til en slutrunde.

Efter U21-EM i 2017 blev dengang 21-årige Marcus Ingvartsen solgt til Genk.

- Lige med mig så var det næsten på plads inden da. Men en slutrunde med gode præstationer, både individuelt og hvis man kommer langt med sit hold, kan 100 procent betyde noget. Hvis en klub har fulgt en gennem en hel sæson og sidder med den sidste tvivl, så er det da helt sikkert, at man kan slå fast der, at klubben skal gå efter en.

Marcus Ingvartsen i kamp mod Luka Jovic og Eintracht Frankfurt i Bundesligaen 20. marts. Foto: Kai Pfaffenbach/AFP/Ritzau Scanpix

- Vi er rigtig godt med i Danmark, men der er også nogle rigtig store nationer - kan man stå imod der og vinde de kampe og spille godt, så ser klubberne anderledes på en, siger Ingvartsen og bakkes op af Flemming Berg.

- Det ved jeg fra min tid som scout i specielt Chelsea. Det er et sted, hvor man ser, om spillerne rent faktisk kan præstere på et højere niveau end det, man ser dem i til daglig. Det er et stort salgs-og udstillingsvindue.

- Ståle Solbakken udtalte i '19, at en spillers værdi faldt ved at være med til U21-EM, og det er simpelthen noget af det mest tåbelige, jeg har hørt. Det er lige omvendt.

Ét godt råd

- Det er der slet, slet ingen tvivl om. Det er et stort salgsvindue, hvor man kan vise sig frem, og derfor har spillerne også interesse i, at holdet fungerer, for det er, når hele holdet fungerer, at den enkelte spiller har mulighed for at shine og vise sig frem.

For Marcus Ingvartsen er U21-tiden for længst forbi. Han nåede 29 kampe, inden han faldt for aldersgrænsen i 2019, og han har stadig rekorden for flest U21-landsholdsmål med 16.

Og den 25-årige Union Berlin-angriber har ét godt råd til dette års kuld af EM-deltagere: 'Nyd det! Det er mega fedt'.

- Det er ærgerligt, at det nok bliver på en lidt anden måde, end jeg oplevede dengang, men de kommer stadig til at mærke, at det er anderledes end kval-kampene. Det skal de nyde, og jeg ønsker dem al held og lykke.

