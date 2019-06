Dobbelt-berg slog til: Danmark uddelte tæsk

Kasper Dolberg blev dobbelt målscorer, da Danmark vandt overbevisende 5-1 over Georgien

PARKEN (Ekstra Bladet): I fjerde forsøg fik Danmark den første sejr i 2019. En pligtsejr over Geogien.

Danmark vandt 5-1 og har nu for alvor indledt kursen mod EM-slutrunden næste sommer, hvor Parken kan blive hjemmebane for to måske tre gruppekampe, hvis Danmark kvalificerer sig.

I overværelse af 15.387 tilskuere leverede Åge Hareides tropper en målfest. Det var således første gang i 17 landskampe, at Danmark scorede fem mål.

Danmark har i 2019 ledt efter en angriber med skud i støvlerne. Nicolai Jørgensen og Martin Braithwaite har fået chancen uden at gribe den. Men mandag slog Kasper Dolberg omsider til efter et langt tilløb.

Danskerne jubler efter et af Kasper Dolbergs mål. Foto: Lars Poulsen.

Ajax-kometen har haft en sæson på det jævne, men fik sluttet stærkt af. Ikke nok med, at han scorede sit første mål i Parken, så leverede han også en storslået indsats og cementerede sin bedste landskamp med at blive dobbelt målscorer.

Kasper Dolberg er ikke den store, stærke bomber. Til gengæld er han teknisk velfunderet og evner oftest at placere sig de rigtige steder i feltet. Og så er det et plus, at man som angriber kommer til chancerne. Det gjorde han i Parken.

Ikke nok med han scorede to, så assisterende han også ved 4-1 træfferen. Dolberg sparkede på mål, Giorgi Loria gav returbold, som Yussuf Poulsen fulgte op på og scorede.

Nu kan kritikerne altid mene, at modstanden var overkommelig. Geogien har dygtige boldspillere, men kvaliteten understreges måske meget rammende ved, at to af spillerne fra startformationen kom fra henholdsvis Randers og Esbjerg i skikkelse af Saba Lobzhanidze og Lasha Parunashvili.

Men det er alligevel klasse at vinde overbevisende, når man er under pres, som danskerne var.

For kravet er sejre i de fire opgør mod både Georgien og Gibraltar, hvis EM-feberen skal flytte til Danmark næste sommer.

Mod slutningen af opgøret cementerede indskiftede Martin Braithwaite sejren med scoringen til 5-1.

Få highlights fra kampen her. Video: Discovery Networks Danmark

Fire nye fik chancen

Åge Hareide havde rystet posten og skiftet hele fire mand ud. På bænken røg: Henrik Dalsgaard, Lasse Schøne, Nicolai Jørgensen og Martin Braithwaite.

Det gav plads til en helt ny højre side i form af Peter Ankersen og debutanten Robert Skov samt Kasper Dolberg og Pierre Emile Højbjerg.

Det virkede som en fornuftig beslutning med frisk blod på holdet, fordi Danmark samtidig skulle møde en modstander, der stod lavt og primært satsede på omstillinger.

Kasper Dolberg var tæt på at bringe Danmark i front i starten af opgøret efter en mesterlig aflevering fra Simon Kjær. Danskerne fik udbytte af den optimistiske start, da Kasper Dolberg scorede tæt under mål. Christian Eriksen sparkede hjørnespark og Simon Kjær forlængede, så Ajax-kometen kunne score for første gang i nationalarenaen.

Kjær humpede ud

Åge Hareide havde advaret mod georgiske omstillinger som et af de farligste våben. Det blev netop en hurtig omstilling, der sikrede udligningen. Peter Ankersen tabte en hovedstødsduel tæt ved det georgiske straffesparksfelt. Siden gik det stærkt og Jens Stryger Larsen kunne intet stille op, da han var alene med to mand.

Men danskerne slog tilbage, da Simon Kjær sikrede et lidt heldigt straffespark efter et hjørnespark fra Christian Eriksen. Selv om Robert Skov er dødboldspecialist, så er der også et hierarki på landsholdet. Og naturligvis blev det Christian Eriksen, der sparkede og scorede sit 27. landskampmål fra 11 meterpletten.

Siden måtte anfører Simon Kjær, der havde leveret en overbevisende indsats i de 36 minutter han fik på banen, trække sig med en skade. Det lignede en baglårsskade.

Kun 18 mål i 120 landskampe Nicolai Jørgensen 39 landskampe – ni mål. Seneste scoring: 16. november 2018 mod Wales. Han har blot scoret fire mål i landsholdsregi på to et halvt år. - Yussuf Poulsen 38 landskampe – fem mål. Seneste scoring: 16. juni 2018 ved VM mod Peru. Han har scoret tre mål i løbet af de seneste små tre år på landsholdet. - Martin Braithwaite 32 landskamp – tre mål Seneste scoring: 16. november 2018 mod Wales. Han scorede sit første mål på landsholdet i 2013. Siden gik der fem år før det næste kom. - Kasper Dolberg 11 landskampe – et mål. Seneste scoring: 10. juni 2017 mod Kasakhstan Scoringen mod Kasakhstan er hans hidtil eneste på landsholdet. Samlet: 120 landskampe – 18 mål.

