Dobbelte Dolberg: Vanvittig aften

- Han er en lækker spiller, der har et godt øje for sine medspillere, og det nyder jeg godt af i dag, sagde Kasper Dolberg om Mikkel Damsgaard

Mange har råbt på Kasper Dolberg i startopstillingen, og det har han inderst inde nok også selv, målræven fra Nice.

Mod Wales fik han så chancen, da Yussuf Poulsen måtte trække sig med en lårskade, og så slog han i den grad til, Kasper Dolberg, der med to kasser bragte sig op på siden af netop Poulsen som dansk EM-topscorer.

- En vanvittig aften. Det føles fuldstændig sindssygt, sagde han efter kampen til DR.

En kamp, som han næsten egenhændigt satte sig på med sin forrygende scoring til 1-0 efter 27 minutter.

Her modtog han bolden fra Mikkel Damsgaard, tog et par korte træk ind i banen og afsluttede uden for feltet med et skru og en skarphed, så bolden klinede sig op ad fjerneste stolpe. En mesterlig kasse.

- Selvfølgelig er det en forløsning, sagde han om sin første EM-scoring.

- Men det er det for hele holdet, lød det fra den tidligere Ajax-spiller, der kaldte det ’helt specielt og lidt surrealistisk at score, hvor det hele startede’ på sin tidligere hjemmebane.

Kasper Dolberg runder en modstander i fin stil. Foto: Lars Poulsen

Kort før pausen lavede han så en iskold scoring a la Dolberg fra kanten af det lille felt, hvor han kunne samle en skidt clearing fra Neco Williams op.

Dolberg lagde ikke skjul på, at han er vild med at spille sammen med Mikkel Damsgaard.

- Det samarbejde vil jeg beskrive som ret godt, kommer det med et skævt doller-grin.

- Han er en lækker spiller, der har et godt øje for sine medspillere, og det nyder jeg godt af i dag.

Læs også: Nu ryster de i bukserne