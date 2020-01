Dolberg drillet: - Selvfølgelig hørte jeg vittighederne

Kasper Dolbergs første tid i OGC Nice blev yderst omtalt, men ikke for spillet på banen. Efter at danskeren var skiftet fra Ajax til den franske klub, fik han nemlig stjålet et dyrt ur i omklædningsrummet, og det blev en omdiskuteret sag i det franske.

Urtyven viste sig at være ungdomsspilleren Lamine Diaby-Fadiga, der efterfølgende blev fyret af klubben, men sagen gik ikke i glemmebogen med det samme.

Da Kasper Dolberg blev udtaget til det danske landshold efterfølgende, var urtyveriet således også et samtaleemne i landsholdslejren. Det fortæller Kasper Dolberg nu selv i et interview med L’Equipe, hvor han fortæller, at der blevet joket med situationen.

- Selvfølgelig hørte jeg vittighederne, der kunne laves. Da jeg var i landsholdslejren, hørte jeg lidt til det. Jeg blev spurgt, 'Hvad er klokken?', siger Kasper Dolberg.

I samme interview fortæller Dolberg også, at han til gengæld var glad for måden, klubben håndterede sagen på, og at Nice tog situationen alvorligt.

- Da jeg så det, kunne jeg ikke tro, at det virkelig var sket. Men klubben håndterede det på den bedste måde. Det gjorde det muligt for mig at være rolig og ikke bekymre mig. Jeg vidste, at det ville ende godt. Det var mere uden for klubben, at folk talte om det. For mig var det godt, at det blev ordnet. Det er klart, at det ikke er godt, men det var godt styret. Jeg tror, at alle tog det alvorligt. Det må ikke ske, siger den danske angriber.

Kasper Dolberg, 22 år, har haft en fin sæson i Nice, hvor det indtil nu er blevet til fem scoringer på 14 kampe i Ligue 1.

