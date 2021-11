Dolberg overrasket over sygdom: Jeg har diabetes

Der var meget mystik omkring landsholdsangriberen Kasper Dolbergs fravær i Nice, men nu er der afklaring.

Danmarks bedste afslutter er blevet undersøgt og fået konstateret, at han har diabetes, men heldigvis skal han ikke frygte noget som helst for niveauet, hvis han får den rette behandling - og lægerne har jo heldigvis opdaget det tidligt i processen.

- Kære fans, denne uge har jeg fået svar på nogle undersøgelser, og det viser sig, at jeg har diabetes 1, skriver Kasper Dolberg på Instagram.

- Selvfølgelig er det en overraskelse, men jeg er ærligt talt lettet over endelig at have fundet ud af, hvorfor jeg har været ved siden af mig selv de sidste uger.

- Og så er jeg ekstremt glad for, at lægerne kunne fortælle mig, at med den rette behandling ville det ikke have nogen effekt på min fodboldkarriere!

- Jeg har trænet hele ugen, jeg har det meget bedre.

- For at vænne mig til behandlingen har jeg sammen med Kasper Hjulmand besluttet, at jeg ikke skal være med landsholdet i denne uge.

- Jeg vil gerne takke klubben og DBU for deres støtte og forståelse i denne situation. Tak! Ses snart, lyder det afslutningsvis i hans story.

Læs også om Michael Manniches historie som pårørende til sygdommen:

Datter har fået Superliga-legende til at kæmpe for bedre behandling